США и Иран балансируют на грани войны

Действовавшее официально с 8 апреля перемирие между США и Ираном уже не актуально не только юридически, но и фактически - в зоне Ормузского пролива начали происходить стычки между войсками двух государств.

Сразу после объявления Дональдом Трампом 4 мая операции "Проект Свобода" по сопровождению танкеров и кораблей через Ормузский пролив произошли первые после объявления перемирия военные инциденты, в том числе атаки на ОАЭ.

Сама операция "Проект Свобода" была расценена Ираном как нарушение режима прекращения огня. Тегеран потребовал, чтобы после прошедшей в марте-апреле войны был установлен новый режим судоходства через Ормузский пролив, при котором контроль за выходом кораблей в открытое море осуществляет Корпус стражей Исламской революции. В связи с этим одностороннее сопровождение военными кораблями США торговых судов власти Ирана восприняли как игнорирование иранских интересов. Тем более что США блокируют проход иранских танкеров в Аравийское море.

Поздно вечером понедельника в СМИ появились первые сообщения об эскалации. Иранские агентства сообщили об ударе американских войск по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран. Американские СМИ заявили, что на самом деле были атакованы иранские военные катера.

В это же время МИД ОАЭ заявил об атаках со стороны Ирана по гражданским объектам на территории монархии. "Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили возобновившиеся террористические атаки Ирана на гражданские объекты и сооружения в стране с использованием ракет и беспилотников, в результате которых пострадали три гражданина Индии", — отмечалось в заявлении.

ОАЭ настроены решительно и оставляют за собой право ответить на атаки. Минобороны Эмиратов сообщило о том, что три ракеты перехвачены в воздушным пространстве страны, а один снаряд упал в море. В портовом городе Фуджейра после атаки дронов, предположительно иранских, произошел пожар на нефтепромышленном объекте.

Иранские власти дали понять, что не наносили удары по ОАЭ и считают эти атаки провокацией США. "Иран не атаковал и не планирует атак против ОАЭ",— говорится в информации иранского агентства агентство IRIB. Оно отмечало, что пожары в ОАЭ вызваны попытками США создать коридор для судов в Ормузском проливе.

Связанное с КСИР агентство Tasnim призвало власти ОАЭ не становиться "пешками Израиля" и анонсировало суровый ответ иранских войск на любой шаг Абу-Даби, который не одобрят в Тегеране. Другое иранское агентство Fars передало, что в результате атак был поврежден американский объект в порту Дубая.

Так или иначе, ситуация в ОАЭ осталась напряженной. Власти Дубая и Шарджи передавали сообщения о ракетной опасности, призывая жителей спрятаться в укрытиях.

Кроме того, накануне стало известно о предупредительных ударах крылатыми ракетами и дронами Ирана по американским военным кораблям, пытавшимся войти в Ормузский пролив. После случившегося Трамп выдал очередную порцию гнева. В эфире Fox News он дал понять, что "сотрет с лица земли" Иран, если тот будет наносить удары по кораблям США.

"У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. У нас лучшее снаряжение. У нас есть ресурсы по всему миру. У нас есть базы по всему миру. Все они снабжены оборудованием. Мы можем использовать все это, и мы будем использовать, если это потребуется", — отметил он.

Из сообщений СМИ также выяснилось, что под огонь попало судно Южной Кореи, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив. В соцсети Truth Social президент США заметил, что в ответ на это потоплены семь иранских катеров, и это "все, что у них осталось".

К полномасштабным действиям Трамп переходить не спешит, но дает понять, что никакого перемирия уже нет. Напряженность с Ираном он характеризует как "мини-войну", но пока что концентрируется на том, чего США уже добились. "Сейчас дела идут очень хорошо. У них нет флота, нет военно-воздушных сил, нет средств ПВО, нет радаров и лидаров, у них ничего нет", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, посвященном малому бизнесу.

В других выступлениях он отмечал, что Ирану потребуется 20 лет на восстановление, а у США больше оружия и есть военные базы в регионе, чтобы победить Иран. Трамп также сказал, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Таким образом, установившееся с середины апреля затишье не является панацеей от войны. Крупная война может вспыхнуть в любой момент. Поводов к этому хватает. Первое - отсутствие безопасности в Ормузском проливе, где уже случаются провокации. Второе - прекращение переговоров между США и Ираном из-за взаимонеприемлемых требований.