Сможет ли сирийская нефть изменить ситуацию на мировом рынке?

Когда Сирия восстановит производство нефти? Кто готов вкладывать деньги в нефтяной сектор страны? Кто потенциальные покупатели сирийской нефти? Сможет ли Дамаск вернуться на мировой рынок?

На фоне кризиса поставок и доступности нефти и нефтепродуктов, случившегося из-за войны в Иране, каждый экспортер сырья сегодня потенциально может изменить расстановку сил на мировом рынке. Один из таких потенциальных экспортеров - Сирия, пережившая десятилетие гражданской войны и активно работающая над возрождением своей нефтяной промышленности.

Сколько нефти у Сирии?

По оценкам за 2018 год, в Сирии примерно 2,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти: страна на 31-м месте в мире по этому показателю между Анголой и Угандой. Большинство нефтяных месторождений находятся на востоке страны, в первую очередь, в провинции Дэйр-эз-Зор, а также на северо-востоке, в провинции Эль-Хасака. Сирийская нефть тяжелая и с высоким содержанием серы.

Сколько нефти Сирия добывала до войны?

До начала гражданской войны в стране в 2011 году Сирия считалась крупнейшим производителем нефти в Восточном Средиземноморье. Добыча сирийской нефти в 2010 году составляла в среднем 387 тысяч баррелей в день. Пик производства пришелся на 2002 год, когда Сирия производила около 677 тысяч баррелей ежедневно, что примерно соответствует сегодняшней добыче в Египте.

Что случилось с нефтяным сектором Сирии?

С началом войны добыча резко сократилась: нефтяная инфраструктура понесла серьезный урон в результате боестолкновений противодействующих сторон, а в 2014 году многие из сирийских месторождений нефти попали под контроль террористов. С 2013 по 2025 годы Сирия производила всего 30-50 тысяч баррелей нефти в день. Еще один фактор, который способствовал фактической остановке нефтяного производства в стране, американские санкции. Вслед за США запрет на импорт сирийской нефти ввел Европейский союз, в результате чего любые попытки восстановить производство оканчивались неудачей.

Кому и сколько нефти продавала Сирия?

До войны основным покупателем сирийской нефти была Европа, на которую приходилось до 90% экспорта страны. Сирия экспортировала примерно 109 тысяч баррелей в день, и 80% из этого объема отправлялись в Германию, Италию, Францию и Нидерланды. Сирийская нефть покрывала менее 1,5% потребностей европейских покупателей, при этом самой Сирии нефтяной экспорт обеспечивал около 30% доходов - $4,1 млрд в год.

В каком сейчас состоянии нефтяной сектор Сирии?

Восстановление нефтяного сектора - один из приоритетов Сирии. По данным министерства энергетики страны, за первую половину 2026 года производство нефти составило 14,8 млн баррелей, объемы переработанных нефтепродуктов - 2 млн тонн. 152 скважины были заново введены в эксплуатацию, еще 10 скважин - новые. Наиболее перспективные из них на месторождениях Румейлан и Сувейдия, ранее находившихся под контролем курдских сил, а сегодня эксплуатируемые частной американо-катарской компанией в рамках 25-летнего договора о разделе продукции с Дамаском. При этом менее половины нефтяных скважин Сирии остаются в рабочем состоянии. Большинство скважин, переданных сирийскому правительству по соглашению с курдами, серьезно повреждены и требуют масштабного восстановления. То же самое касается и остальной инфраструктуры: трубопроводы, в частности, по которым ближневосточная нефть транспортировалась через Сирию на экспорт, были заброшены еще в 1980-1990-е годы.

Кто готов вкладывать деньги в сирийскую нефть?

Чтобы вернуться на довоенные уровни добычи, Сирии нужны миллиарды долларов и экспертное сопровождение мировых лидеров отрасли. Свою заинтересованность в сотрудничестве с Дамаском, которому удалось восстановить контроль над нефтяным сектором после смены власти в 2024 году, проявляют:

американская HKN - модернизация инфраструктуры, разведка и добыча

французская TotalEnergies - разведка морских месторождений

американские Baker Hughes, Hunt Energy и Argent LNC - разведка месторождений на северо-востоке страны

катарская UCC Holding - разведка морских месторождений.

Также в сотрудничестве по развитию нефтяного сектора страны заинтересованы Саудовская Аравия, Турция и Италия.

Планирует ли Сирия экспортировать нефть?

Сегодня речь о возвращении Сирии в ряды стабильных экспортеров нефти не идет: главная цель страны - полностью обеспечить свои потребности. Вернуться на довоенные уровни добычи в 400 тысяч баррелей в день Дамаск намерен к концу 2027 года, и только к 2030-му году в планах нарастить объемы производства до 800 тысяч баррелей, если разведка месторождений даст результаты. При этом экспорт сирийской нефти уже осуществляется: в частности, 1 сентября 2025 года из терминала в Тартусе было отгружено 600 тысяч баррелей тяжелой нефти для дубайской компании B Serve Energy. С точки зрения санкций, ограничений на поставки нефти из страны больше нет: в 2025 году и США, и ЕС отменили действовавшие почти 15 лет рестрикции. Тем не менее говорить о постоянном экспорте пока что рано, поэтому каким-то коренным образом изменить ситуацию на нефтяном рынке сирийская нефть пока не может.