Противники мира на Южном Кавказе предложили запретить Трампу отмену 907-й поправки

Антиазербайджанское лобби в США не отказывается от планов по дестабилизации Южного Кавказа: его представители в Конгрессе разработали документ, запрещающий президенту приостанавливать действие 907-й поправки к Акту в поддержку свободы и требующий от Белого дома начать вооружение Армении.

На днях одна из последних политических групп, борющихся против стабилизации Южного Кавказа – антиазербайджанское лобби в США – выдвинула законопроект, направленный на сдерживание развития американской политики в регионе. Известные связями с американской общиной армянской диаспоры конгрессмены Фрэнк Паллоне и Гас Билиракис представили в Палату представителей документ, запрещающий президенту США приостанавливать действие 907-й поправки. Законопроект преподнесен как поддержка партнерства США и Армении в сфере безопасности.

907-я поправка и новая политика США

Напомним, что 907-я поправка к Акту в поддержку свободы 1992 года исключает Азербайджан из списка постсоветских государств, которым правительство США может оказывать помощь. Поправка была принята под давлением антиазербайджанского лобби – таким образом оно пыталось облегчить Армении ведение боевых действий Карабахской войны и оккупацию азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. С тех пор действие поправки регулярно приостанавливается решением президент США, тем не менее она используется как инструмент давления на Азербайджан. К примеру, в 2023 году президент Джозеф Байден не стал приостанавливать действие 907-й поправки под влиянием того же антиазербайджанского лобби, недовольного восстановлением конституционного строя Азербайджана во всем Карабахском экономическом районе.

Азербайджан настаивает на том, что 907-я поправка должна быть полностью отменена и из-за ее несправедливости (она вводилась против пострадавшей стороны, а не против стороны-агрессора в Карабахской войне) и из-за утраты смысла законодательной дискриминации республики. Карабахская война завершена, реванш невозможен, Баку и Ереван не находятся в состоянии конфликта, а активно налаживают двусторонние отношения без участия посредников, в том числе проводят делимитацию границы и устанавливают первые экономические контакты. 8 августа в Вашингтоне был парафирован мирный договор Азербайджана и Армении, присутствовавшие при этом лидеры двух государств, президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян, подписали Совместную декларацию о настрое на окончательное закрепление мирного состояния Южного Кавказа, которое де-факто уже существует в регионе.

Президент США Дональд Трамп, которого в тот же день 8 августа Ильхам Алиев и Никол Пашинян вместе номинировали на Нобелевскую премию мира, проводя миротворческую внешнюю политику, вновь приостановил действие 907-й поправки. Его соратница по Республиканской партии, конгрессвумен Анна Паулина Луна в начале декабря внесла в Палату представителей законодательную инициативу о полной отмене дискриминирующей Азербайджан 907-й поправки. Поскольку республиканцы сейчас составляют большинство в обеих палатах Конгресса США, у законопроекта есть все шансы быть принятым, тем более что Вашингтон намерен реализовать на Южном Кавказе проект "Маршрут Трампа" – логистическое соединение Зангиланского района Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой АР по маршруту Зангезурского коридора через Армению. Администрация Трампа настроена контактировать с регионом путем взаимовыгодного сотрудничества, а не путем разжигания конфронтации, и отмена 907-й поправки будет логичным шагом нового внешнеполитического курса США.

Антиазербайджанское лобби не сдается

Законопроект Паллоне и Билиракиса демонстрирует, что националистически настроенная часть американской общины армянской диаспоры не отказывается от надежд на реванш Армении в Карабахской войне и повторную оккупацию азербайджанских территорий. Политика армянского государства в эти годы претерпела радикальный изменения, Никол Пашинян продвигает сейчас концепцию "Реальной Армении", предполагающую отказ от агрессивных националистических программ предыдущих властей республики и установление добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией в виду объективных национальных интересов Армении – однако антиазербайджанские лоббисты, игнорируя реалии Южного Кавказа, продолжают продвигать устаревший курс на разжигание нестабильности в регионе.

В тексте законопроекта игнорируется действительное положение дел на Южном Кавказе. В первую очередь стоит сказать о требовании поставить любую помощь США Азербайджану в зависимость от прекращения боевых действий с Арменией – при том, что между республиками уже довольно давно не происходит не только боестолкновений, но и перестрелок на границе, и армянский премьер-министр лично подчеркивает, что боев между армиями нет и не будет. Также через Паллоне и Билиракиса антиазербайджанское лобби хочет добиться от Баку исполнения тех условий, которые не выдвигает Ереван, включая перевозку в Азербайджан граждан Армении, добровольно эмигрировавших из Карабахского экономического района АР осенью 2023 года, и прекращение уголовных дел против военных преступников, руководивших оккупационным режимом в Ханкенди. Армении ничего из этого не нужно для нормализации контактов с Азербайджаном, но лоббисты действуют не в ее интересах, а в интересах своих спонсоров из американской общины армянской диаспоры.

Более того, законопроект предполагает, что невыполнение этих условий армянских националистов в США должно обязать Вашингтон начать поставки американского оружия Армении. Таким образом антиазербайджанское лобби планирует защитить свой конфронтационный подход к Южному Кавказу: не только закрыть для Белого дома возможность мирной политики в регионе (на что направлена инициатива Анны Паулины Луны по отмене 907-й поправки), но и заставить Администрацию Трампа и все последующие президентские администрации содействовать новой дестабилизации армяно-азербайджанской ситуации. Поскольку лоббисты новой войны на Южном Кавказе все еще представлены в Палате представителей и Сенате, законопроект Паллоне и Билиракиса уже получил ряд подписей в Конгрессе.

Сами армянские националисты в США не скрывают, что эта законодательная инициатива – контрудар в ответ на законопроект Анны Паулины Луны: Армянский национальный комитет Америки ANCA анонсировал запуск широкой лоббистской кампании в Конгрессе по продвижению нового антиазербайджанского документа.

Что будет с 907-й поправкой?

Стоит отметить, что только в этом году представители антиазербайджанского лобби дважды инициировали законопроекты против Азербайджана. Мартовская инициатива, предполагавшая прекращение какой бы то ни было помощи республике, набрала порядка 60 подписей в Палате представителей, чего недостаточно для начала рассмотрения законопроекта в Комитете по международным делам. В сентябре, уже после приостановки Трампом действия 907-й поправки, те же лоббисты-конгрессмены предлагали сходный документ, и вновь он не набрал нужное число подписей.

По этой причине стоит ожидать, что и новая инициатива провалится, тем более что она требует не только военной поддержки Армении (о которой в самом Ереване не просят Вашингтон), но и ограничения президентских полномочий Дональда Трампа, чего Белый дом точно не допустит, используя республиканское большинство в обеих палатах Конгресса США.

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в отсутствие координации с правительством Армении – а таковой сейчас нет – американская община армянской диаспоры не сможет существенно влиять на события в армяно-азербайджанских отношениях. "Эти люди находятся не на Южном Кавказе, а далеко за его пределами, между тем в регионе сейчас все решается правительствами государств и обществами", - подчеркнул он.

"Как только будут разрешены все противоречия между Азербайджаном и Арменией, а также между армянским и азербайджанским гражданскими обществами, исчезнет всякая возможность для возобновления тех или иных конфликтов. Для этого необходимо совместно искать компромиссные взаимоприемлемые варианты на двусторонней основе. При проведении такой работы армянская диаспора не сможет влиять на процессы в регионе", - отметил Константин Тасиц.

Регионовед добавил, что американская община армянской диаспоры продолжит антиазербайджанскую активность в Конгрессе США, несмотря на весь позитив в армяно-азербайджанском урегулировании. "У них остаются вопросы о гарантиях безопасности Армении, поскольку они продолжают не доверять позиции Азербайджана и опасаются, что для достижения каких-то целей урегулирования возможно давление на Ереван военным путем", - пояснил эксперт по Южному Кавказу.

Таким образом, армянские националисты в США составляют одну из внешних проблем для Южного Кавказа, поскольку они не признают перемены в региональных реалиях и сохраняют устаревшую политику давления на Азербайджан, однако у них нет поддержки ни в Армении, которую они якобы стараются защитить, ни в нынешней Администрации президента США. Переход армяно-азербайджанского урегулирования в двусторонний формат способствует снижению влияния американской общины армянской диаспоры на мирные процессы на Южном Кавказе.