Нетаньяху объявил израильские условия мира с Ираном

Премьер-министр Государства Израиль заявил, что не удовлетворится простой остановкой обогащения урана в Иране. Цель – безоговорочно лишить страну самой возможности подобной деятельности.

Жесткий ультиматум Тегерану прозвучал из Тель-Авива. На встрече с представителями еврейских общин США премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил о требовании Израиля не просто временно заморозить обогащение урана в Исламской Республике Иран, а применить куда более радикальные меры по ликвидации всего иранского ядерного потенциала.

По информации канцелярии Беньямина Нетаньяху, в ходе переговоров 11 февраля с американским президентом Дональдом Трампом израильский премьер не скрывал пессимизма относительно возможности американо-иранского диалога выразил скепсис в адрес самой перспективы заключения соглашения с Тегераном.

"Но я сказал, что если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными - не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона, мира"

– Биньямин Нетаньяху

Глава израильского государства свел основные требования к трем пунктам:

вывоз имеющихся запасов обогащенного урана и иных материалов за пределы Ирана; полное прекращение каких бы то ни было работ по обогащению урана с проведением соответствующего демонтажа оборудования и устранение инфраструктуры "под корень"; решение вопроса баллистических ракет, имеющихся в арсенале иранских военных сил.

Ранее Иран и США провели в Омане (6 февраля) очередной этап переговоров по ядерной сделке. Тегеран был представлен главой министерства иностранных дел Аббасом Аракчи, от Вашингтона же присутствовал спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В преддверии встречи, как и не раз до нее, американская сторона выступила с уверениями о готовности рассмотреть реализацию силового сценария в отношении Ирана.

Зачем Нетаньяху атаковать Иран?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал иранский ультиматум Нетаньяху с приближающим периодом парламентских выборов в Израиле.

"Израиль в целом все эти годы предъявлял к Ирану требования о ликвидации запасов обогащенного урана, центрифуг и ракет большой дальности. Так что Биньямин Нетаньяху продолжает декларировать то, о чем он говорил уже много лет. Сейчас это вновь озвучивается, поскольку Тель-Авив полагает, что появилась уникальная историческая возможность навсегда решить иранскую проблему, и надо делать все, чтобы воспользоваться этой ситуаций – но сюда добавляется еще одно обстоятельство: осенью ожидаются внеочередные парламентские выборы в Израиле, и Нетаньяху нужно набрать очки, чтобы привлечь на свою сторону электорат", – прежде всего сказал он.

"Надо сказать, что рейтинги Нетаньяху в настоящее время – не самые лучшие за всю его политическую карьеру. Впрочем, у оппозиции в Израиле мы сейчас не наблюдаем внятной и четкой программы, то есть ситуация патовая. Положение дел может изменить развитии истории о расследовании событий 7 октября 2023 года, когда ХАМАС осуществил масштабные теракты в Израиле. Недавний опрос израильтян показал, что 51% не доверяют правительственному отчету по итогам расследования. Есть документы, свидетельствующие, что израильские власти готовили до этого нападение на сектор Газа, чтобы спровоцировать ХАМАС на большую войну и попытаться уничтожить палестинское движение. Эти сведения идут Нетаньяху во вред, поскольку они говорят, что правительство было готово поставить израильтян под удар", – продолжил Турал Керимов.

"В этом контексте по-новому выглядят вопросы о беззащитности израильской границы утром 7 октября и запоздалость действий израильской армии и сил безопасности в течение 7 октября – они вызывают спекуляции, что правительство Израиля знало о подготовке терактов и само, видимо, было заинтересовано в том, чтобы именно так развивались события. К этому добавляются претензии к правительству по судебной реформе и реформе по призыву в армию ортодоксальных евреев, причем там ситуация до предела накалена. Закономерно встают вопросы обеспечения безопасности на региональном уровне, на которые Нетаньяху обязан ответить гражданам, что он делает через заявления о необходимости устранить угрозы со стороны Ирана", – отметил востоковед.

"Напомню, что Израиль находится в качестве оккупирующей силы в секторе Газа, контролируя большую его часть. Многие израильтяне хотят, чтобы ЦАХАЛ ушла из Газы и всякие боевые действия там не только прекратились, но и не возобновлялись. Между тем именно Биньямин Нетаньяху является организатором войны в Газе – как и организатором агрессивности Израиля на юге Сирии, дополнительно дестабилизирующей региональную ситуацию. Кстати, действия в Сирии вызывает негодование в самой израильской армии и среди резервистов. Накалена обстановка и на Западном берегу реки Иордан, где практически ежедневно происходят рейды израильской армии. Между тем ситуация с палестино-израильским урегулированием заведена в тупик, причем правительство пытается сделать тупик безальтернативным и похоронить формулу "два государства для двух народов"", – обратил внимание Турал Керимов.

"Ультрарадикалы и крайне правые в Израиле, конечно, рады такому раскладу, но немалая часть населения Израиля выступает против аннексии палестинских земель – она означает продолжение конфликта и возможность крупной региональной войны. Все эти обстоятельства в комплексе не позволяют говорить о неоспоримых перспективах Нетуньяху на внеочередных парламентских выборах. У него есть поддержка президента США Дональда Трампа, что имеет немаловажное значение, есть успехи в сфере экономики, которые сложно отрицать – израильский фондовый рынок и биржа очень сильно выросли после прекращения огня, шекель продолжает укрепляться, а бойкот со стороны ряда государств не сильно повлияли на экономические перспективы Израиля. Но все равно стабильной уверенности в завтрашнем дне у большей части населения Израиля нет", – сообщил он.

Что касается потенциальной реакции Ирана на нападение Израиля, то даже без участия США в этой атаке иранские войска атакуют не только израильские, но и американские цели на Ближнем Востоке. "Иранцы заявили месяц назад четкую позицию: для них не имеет никакого значения, кто совершит агрессию в отношении Ирана. Если начнутся атаки, иранская армия будут ответно бить и по Израилю, и по базам и другим объектам США в регионе. Причина в том, что Израиль без помощи США попросту не способен ни на самостоятельную атаку, ни на оборону. Поэтому Иран, собственно говоря, пытается привести в чувство Вашингтон для того, чтобы тот понимал все последствия возможной агрессии Израиля", – заключил Турал Керимов.