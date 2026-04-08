Мир между США и Ираном зависит от Ливана?

Израиль нацелен на разоружение "Хезболлы", а Иран не пойдет на мирную сделку с США без прекращения военных ударов ЦАХАЛ по Ливану.

В разгар войны войны США и Израиля против Ирана мало кто обращал внимания на Ливан. Между тем уже спустя неделю после первых совместных американо-израильских ударов по иранским территориям глава Минобороны Израиля Исраэль Кац начал угрожать ливанскому военнизированному движению "Хезболла".

"Если предстоит выбор между защитой израильских мирных жителей и солдат и государством Ливан, мы выберем защиту наших мирных жителей и солдат, и ливанское правительство и Ливан заплатят очень высокую цену", - заявил он 7 марта.

К этому времени ЦАХАЛ начал совершать воздушные атаки по югу Ливана. Через два дня Армия обороны Израиля приступила к военной операции в соседей стране, а 16 марта было объявлено об "ограниченной и точечной наземной операции" 91-й дивизии против опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана. Целью было объявлено разрушение инфраструктуры и ликвидация боевиков, а также создание буферной зоны для защиты севера Израиля.

Когда Дональд Трамп 8 апреля согласился на перемирие, возникли вопросы об условиях прекращения огня. Помимо разблокирования Ормузского пролива спор вызвал Ливан. Иранский МИД заявил, что прекращения боев в Ливане - часть договоренностей по перемирию. Израиль ответил, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан.

8 апреля, несмотря на согласованное между США и Ираном перемирие (по утверждению Тегерана, оно должно было распространяться и на Ливан), Израиль нанес серию ударов по ливанским целям: только в Бейруте произошло не менее пяти атак, в результате которых погиб 91 человек, а по всей стране насчитывается 254 погибших и более 1100 раненых. ООН назвала масштаб разрушений беспрецедентным, отметив, что это самый смертоносный день конфликта, начавшегося 2 марта после обстрелов Израиля со стороны "Хезболлы", поддержавшей Иран. Хотя утром 8 апреля "Хезболла" прекратила атаки, считая себя частью перемирия, после израильских ударов она возобновила ракетные обстрелы, включая атаку утром 9 апреля.

Самые масштабные за полтора года удары Израиля не оставили равнодушными не только представителей ЕС, считающих, что это может сорвать перемирие. Протест выразила и ключевая страна-посредник - Пакистан.

Сегодня в Исламабаде должны встретиться представители США и Ирана для подтверждения перемирия и обсуждения условий возможной будущей сделки. Американскую делегацию по открытым данным возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Накануне Иран дал понять, что не отступит от темы Ливана даже ради сохранения перемирия. "Повторная агрессия против Ливана является грубым нарушением первоначального соглашения о прекращении огня и опасным свидетельством обмана и несоблюдения возможных соглашений. Продолжение этих агрессивных действий сделает переговоры бессмысленными; наши руки останутся на курке. Иран никогда не оставит своих ливанских братьев и сестёр", - сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По данным ТАСС, делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, и переговоры начнутся только после прекращения атак Израиля на Ливан.

В краткосрочной перспективе Израиль под давлением Трампа может приостановить удары по Ливану, но в долгосрочной Ливан может стать еще одной причиной для новой большой эскалации на Ближнем Востоке.

Иран не смирится с оккупацией Ливана Израилем, а ястребы в команде Нетаньяху, как министр финансов Бецалель Смотрич, заявляют, что в Ливане будет совершен "решающий политический шаг, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах".

Сейчас Израиль пытается договориться с официальным правительством Ливана, чтобы разоружить "Хезболлу" и убрать ее с политической сцены. Так же, как США и Израиль пытались сделать это с ХАМАС. Вашингтон хочет организовать встречу делегаций Ливана и Израиля. Насколько сделка Бейрута с Тель-Авивом и Вашингтоном способна нейтрализовать "Хезболлу" - вопрос скорее риторический, учитывая влиятельность движения в Ливане и отсутствие у официальных властей возможности воздействовать на него силой.

Таким образом, в обозримой перспективе сохранятся и поводы для новых столкновений в Ливане, и потенциал возобновление конфликта США и Ирана.