Как изменилась внешняя торговля стран Южного Кавказа за 10 лет?

Анастасия Жалина

В 2015–2025 годах внешняя торговля Азербайджана, Армении и Грузии заметно выросла. Но главным изменением стали не объемы экспорта и импорта, а то, с какими странами они стали торговать. Несмотря на соседство и общую географию, три страны за это время выстроили разные модели внешней торговли.

Азербайджан еще сильнее укрепил связи с европейским рынком, Армения — с Россией, а Грузия сделала ставку на широкую географию торговых партнеров.

Азербайджан: стабильная география экспорта

За 2015–2025 годы экспорт Азербайджана почти удвоился — с 12,7 млрд до 25 млрд долларов. Однако гораздо важнее другое: несмотря на колебания мировых цен на нефть и газ, география экспорта за это время изменилась незначительно.

На протяжении всего десятилетия главным направлением оставался европейский рынок. Если в 2015 году на страны Европейского союза приходилось около 47,5% экспорта, то к 2025 году их доля выросла до 67,7%.

Главным покупателем азербайджанской продукции все это время оставалась Италия. Если в начале периода на нее приходилось около 24% экспорта, то к концу десятилетия — почти 45%.

При этом состав остальных крупнейших партнеров менялся: в разные годы в их число входили Германия, Франция, Чехия, Хорватия, Греция и Израиль.

Совсем иначе выглядел импорт. Здесь не было одного безусловного лидера. На протяжении десяти лет крупнейшими поставщиками оставались Россия, Турция и Китай, причем роль Китая постепенно усиливалась.

Иными словами, экспорт Азербайджана становился все более ориентированным на Европу, тогда как импорт сохранял более широкую географию.

Грузия: ставка на диверсификацию торговли

За десять лет экспорт Грузии вырос более чем втрое — с 2,2 млрд до 7,3 млрд долларов. Импорт увеличился с 7,3 млрд до 18,5 млрд долларов.

Главное изменение произошло в географии торговли. Если в середине 2010-х годов основными покупателями грузинской продукции были соседние Азербайджан и Армения, то к концу десятилетия лидерами стали Кыргызстан и Казахстан. Во многом это связано с быстрым ростом реэкспорта автомобилей через территорию Грузии.

При этом грузинский экспорт не оказался зависимым от одного рынка. Наряду со странами Центральной Азии важную роль продолжали играть Россия, Турция, Китай и государства Европейского союза.

Похожая картина наблюдалась и в импорте. Крупнейшими поставщиками были Турция, США и Китай, а торговля с соседними странами сохраняла важное, но уже не определяющее значение.

За десятилетие Грузия сформировала самую диверсифицированную географию торговли среди стран Южного Кавказа.

Армения: курс на российский рынок

За 2015–2025 годы экспорт Армении вырос более чем в пять раз — с 1,5 млрд до 8,4 млрд долларов.

Импорт за тот же период увеличился примерно в четыре раза — с 3,2 млрд до 13 млрд долларов.

Самым заметным изменением стало усиление роли России. Если в 2015 году экспорт армянских товаров на российский рынок составлял 245 млн долларов, то к 2025 году достиг почти 3 млрд долларов.

Одновременно расширялись поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Швейцарию, Ирак и страны Европейского союза. Однако именно Россия на протяжении всего периода оставалась крупнейшим рынком для армянского экспорта.

Та же тенденция наблюдалась и в импорте. За десять лет объем поставок из России вырос с 942 млн до почти 4,9 млрд долларов, сохранив за ней первое место среди поставщиков.

Таким образом, за рассматриваемый период Россия укрепила позиции как ключевой торговый партнер Армении, причем эта тенденция прослеживалась как в экспорте, так и в импорте.

Что показало сравнение?

Несмотря на разные экспортные направления, в импорте прослеживается общая тенденция. Во всех трех странах среди крупнейших поставщиков все более важную роль играют Россия, Китай и Турция. Это означает, что экспортные модели стран Южного Кавказа становятся все менее похожими друг на друга, тогда как круг основных поставщиков постепенно сближается.

Торговля внутри региона

Страны Южного Кавказа продолжают активно торговать между собой. Однако за последнее десятилетие внутрирегиональная торговля перестала определять их внешнеэкономическую стратегию.

Сегодня основные экспортные доходы Азербайджана, Армении и Грузии формируются за счет торговли с более крупными внешними рынками — Европейским союзом, Россией, Китаем, странами Центральной Азии и Ближнего Востока. При этом взаимная торговля внутри региона остается важной, но уже не играет определяющей роли.

Итоги десятилетия

За десять лет Азербайджан, Армения и Грузия заметно увеличили объемы внешней торговли. Но еще важнее то, что каждая страна выстроила собственную географию торговых связей. Азербайджан сохранил ориентацию на европейский рынок. Грузия сделала ставку на широкий круг торговых партнеров и усилила роль транзитного центра. Армения значительно укрепила связи с Россией. Эти различия показывают, что, несмотря на общую географию, страны Южного Кавказа развиваются по разным внешнеэкономическим моделям.