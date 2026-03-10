К чему приведет иранская война?

Востоковед Фархад Ибрагимов проанализировал для "Вестника Кавказа" перспективы иранской ядерной программы на фоне войны США и Израиля протии Ирана и после нее. Эксперт обратил внимание на выросшую мотивацию Тегерана разработать собственное ядерное оружие.

Вероятным итогом войны США и Израиля против Ирана может стать событие, которое Вашингтон и Тель-Авив официально хотели предотвратить – создание иранскими военными инженерами первой атомной бомбы на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов, анализируя формальную первооснову американо-израильской атаки на Иран – желание силовым путем остановить иранскую ядерную программу.

"Война привела к тому, что Иран крайне ужесточил позиции по перспективам своей ядерной программы – настолько, что в данный момент вовсе не идет речи о переговорах с США. И это понятно, ведь Вашингтон и Тель-Авив создали casus belli, убив верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи. В таких условиях стало неуместно говорить о каких-либо переговорах, в лучшем случае о перемирии. Даже если сторонам в какой-то момент удастся договориться о мире, стоит ожидать, что этот мир окажется крайне неустойчивым, а точку в иранском вопросе будет ставить чрезвычайно рано", – прежде всего сказал он.

"В настоящее время Иран не готов удовлетвориться простым завершением военного конфликта – его руководство считает, что должна последовать некая месть за нападение на Исламскую Республику. Пока неясно, в каком ключе она может выразиться, но по ядерной программе Тегеран настроен сегодня как никогда жестко. Получается, вместо того, чтобы смягчить ситуацию и склонить Иран к выполнению американских условий, США еще больше ожесточили иранские власти. В результате Иран для себя окончательно решил, что ядерная программа – это вопрос принципиальной значимости", – продолжил Фархад Ибрагимов.

"Мы видим, что даже те представители иранских элит, кто раньше выступал нейтрально в отношении ядерного оружия, сейчас заговорили о том, что оно необходимо Ирану для обеспечения собственной безопасности. Многие обращают внимание, что если бы у Ирана уже было ядерное оружие, как у той же Северной Кореи, то он наверняка не стал бы целью американо-израильской атаки. Выработан консенсус: Иран должен добиться от мирового сообщества признания своего права на свободное развитие ядерной программы, чтобы никто не мог указывать, какой должна и не должна быть эта программа", – сообщил востоковед.

"Тегеран изначально подчеркивал, что его ядерная программа не имеет какой-либо военной направленности. Али Хаменеи издал специальную фетву о запрете создания атомной бомбы в Иране. Исламская Республика добровольно вошла в Договор о нераспространении ядерного оружии и допустила инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты – и те регулярно подтверждали тот факт, что Иран не разрабатывает ядерное оружие. То есть Иран сам на себя наложил ограничения по этой теме и доказывал, что его ядерная программа нацелена исключительно на то, чтобы развивать промышленные отрасли в сфере мирного атома для обеспечения роста национальной экономики", – напомнил эксперт.

"Иран не только в довоенное время, но и сейчас, во время войны, не говорит официально о том, что хочет получить ядерную бомбу – кстати, в отличие от Израиля. Израиль не является членом Договора о нераспространении ядерного оружия, однако к нему претензий по поводу потенциального получения атомной бомбы нет, а к Ирану есть. Желая исправить этот дисбаланс, Тегеран сначала предлагал разговаривать с Вашингтоном по новой ядерной сделке на равноправных условиях, но выяснилось, что действительное равноправие США не интересует, их интересы в другом, и разговоры о нападении для предотвращения получения Ираном ядерного оружия – это только прикрытие", – отметил он.

"В связи с этим теперь Иран уже всерьез думает над тем, что, возможно, ему все-таки необходимо иметь ядерное оружие. Агрессия, которую была призвана предотвратить ядерная сделка, случилась, верховный лидер убит, за время войны погибли тысячи иранцев, в том числе ни в чем не повинных гражданских лиц. Рубикон перейден", - заключил Фархад Ибрагимов.