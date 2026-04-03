Иран ждет закрытия военных баз США на Ближнем Востоке

В генштабе КСИР сообщили о готовности Ирана усилить атаки на объекты США и призвали страны региона закрыть американские военные базы.

Иран может усилить удары по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Эбрахим Зольфагари, официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".

Он отметил, что Исламская Республика сделает это, если США решат атаковать объекты иранской инфраструктуры.

"Мы вновь предупреждаем, что в случае реализации угроз вооруженные силы Ирана атакуют более значимые и обширные области, связанные с их инвестициями в союзных США и Израилю странах, нанеся более сокрушительные и мощные удары"

– Эбрахим Зольфагари

По его словам, если страны региона хотят избежать ущерба, то им следует уговорить США покинуть их территорию.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что потребовал от новых властей Исламской Республики немедленных действий. Он подчеркнул, что в случае отказа США нанесут удары по мостам и электростанциям.

Перспективы баз США на Ближнем Востоке

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что страны Персидского залива предпочтут сохранить у себя американские военные базы.

"Я думаю, сам Тегеран прекрасно понимает, что добиться вывода американских военных баз из Персидского залива будет не так-то просто. Для этого должна полностью измениться американская внешняя политика, чего на сегодняшний день ожидать не приходится. Конечно, по позициям США на Ближнем Востоке нанесен очень серьезный урон в геополитическом смысле, поскольку весь мир наблюдает, как базы США в регионе подвергаются ударам КСИР и горят, а американские войска ничего с этим поделать не могут – впервые с 1945 года, когда такие же атаки проводила на военные объекты США Япония", - прежде всего сказал он.

"Однако это вовсе не означает, что США сами решат вывести свои базы, чтобы они не попадали под обстрелы иранскими ракетами и беспилотниками. Иран отдают себе в этом отчет в том, и потому готовится продолжать наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, одновременно призывая арабские страны не обижаться на то, что их земли оказываются под огнем из-за присутствия там американских войск. С первого дня этой войны Тегеран подчеркивает: страны Персидского залива должны быть более суверенным и не поддаваться на американские уговоры – если бы баз США у них не было, они не оказались бы под ударом", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Надо добавить, что в этой войне США действительно повели себя не лучшим образом по отношению к арабским странам, которые считаются американскими союзниками в регионе. Мы видим, что суверенная территория США за пять недель войны не пострадала никак, ведь Иран не может до нее добраться – а вместо этого всю тяжесть ответных иранских ударов помимо Израиля приняли на себе именно страны Персидского залива. Вашингтон, подписывая договоры о размещении военных баз в заливе, знал, что он делает и каковы риски для ОАЭ Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта: в случае конфликта с Ираном КСИР ничего не останется, как бить по этим целям. Это мы сейчас и наблюдаем", - отметил востоковед.

"Страны Персидского залива безусловно недовольны тем, что происходит. Проходит информация, что ОАЭ и Саудовская Аравия якобы настаивают на том, чтобы американцы продолжали войну, но в это очень трудно поверить, особенно в случае Эмиратов: все чувствительные экономические и политические объекты в стране расположены слишком близко к Ирану, и от втягивания ОАЭ в войну они пострадают очень сильно. Саудиты с большей вероятностью могли бы объявить войну Ирану, поскольку они в последние годы купили много американского оружия, но это вовсе не означает, что из гипотетической войны с Ираном они выйдут победителями", - указал Фархад Ибрагимов.

"Поэтому Персидский залив в целом старается максимально воздерживаться от активных боевых действий. Бахрейн пытается чего-то достичь на международной арене, но объективно у него очень мало сил. Оман занимает взвешенную позицию, он страдает от войны меньше остальных. Катар сильно недоволен, но понимает, что война с Ираном нанесет ему очень большой ущерб", - добавил он.

"И все-таки никто из них не задумывается о том, чтобы выполнить требование Ирана о выводе американских военных баз. Шансы на такое событие в любой из стран Персидского залива минимальные, 5-10%. Напротив, теперь стоит ожидать укрепления баз США на Ближнем Востоке с пересмотром американской оборонной стратегии, куда наверняка будет вписано повышение обороноспособности позиций Пентагона в регионе. Вашингтон не может позволить себе уйти с Ближнего Востока, ведь это будет признание геополитического поражения", - заключил Фархад Ибрагимов.