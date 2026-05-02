Евросоюз хочет усилить присутствие на Южном Кавказе, но возможности ограничены

4 мая в Ереване проходит восьмой саммит Европейского политического сообщества. Место его проведения примечательно с точки зрения планов Брюсселя по продвижению своих интересов на постсоветском пространстве.

Проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване сделало невозможным личное присутствие президентов Азербайджана и Турции, поскольку Армения все еще не завершила процесс нормализации отношений с соседями. Тем не менее, оба лидера продемонстрировали поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по реализации внешнеполитической концепции "Реальная Армения", нацеленной на формирование полноценных дипломатических и иных контактов Еревана с Баку и Анкарой: президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил из Баку по видео-связи, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в армянскую столицу своего заместителя Джевдета Йылмаза.

Армения и ЕС

Для председателя правительства Армении Никола Пашиняна саммит Европейского политического сообщества - важное достижение и большое событие, ведь он официально объявил о желании интегрировать республику в Европейский союз. Брюссель - главное внешнеполитическое направление для Пашиняна. Конечно, сейчас ясную перспективу членства для Еревана в ЕС никто не обозначает. Армения, в отличие от соседней Грузии, еще даже не кандидат в члены. Однако любые активности и встречи с лидерами ЕС, а в Ереван приехали полсотни политиков, включая Урсулу фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона, - это способ поднять свой рейтинг в глазах избирателей и заручиться поддержкой некоторых глав правительств ЕС на европейском пути.

В Европарламенте несколько дней назад заявили о "переломном моменте" в отношениях Евросоюза с Арменией. В Страсбурге призвали поддержать демократические процессы в Армении и оградить предстоящие парламентские выборы в республике от внешнего вмешательства. Для Евросоюза саммит ЕПС тоже важен, чтобы укрепить свои позиции в Ереване. Макрон, фон дер Ляйен и остальные кровно заинтересованы в прямых контактах с Пашиняном.

Хозяин саммита уверен в победе на выборах. Говоря о дистанционном участии Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества, проходящем под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе", он выразил надежду на то, что сам посетит аналогичный саммит ЕПС в Баку лично в 2028 году - следовательно, Никол Пашинян уверен, что через два года он по-прежнему будет председателем правительства Армении и подпишет мирный договор с Азербайджаном.

Глава Еврокомиссии, одного из главных институтов, ответственных за переговоры о расширении, не стала терять время и подставила Пашиняну плечо перед решающими выборами. "Мы хотим поддержать Армению, чтобы показать, что мир приносит процветание и что коммуникации могут сыграть ключевую роль на Южном Кавказе – так же, как сталь и уголь способствовали укреплению мира и процветания при создании Европейского союза", – отметила Урсула фон дер Ляйен, опубликовав на своей странице в соцсети X часть своего выступления на саммите.

Эммануэль Макрон высказался прямее о целях ЕС и подтвердил, что одна из них заключается в отдалении Армении от России. "Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Восемь лет назад эта страна считалась де-факто спутником России за столом переговоров. Тот факт, что сегодня мы видим так много новых визитов в вашу страну, очень показателен", — сказал французский лидер.

Грузия и ЕС

Хотя Грузия уже на много шагов впереди Армении в деле евроинтеграции, нынешний уровень отношений Брюсселя с Тбилиси не самый лучший. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отправился в Ереван и встретился с лидерами ЕС. Однако введенные ЕС ранее санкции против членов "Грузинской мечты" из-за закона об иноагентах до сих пор в силе. Лидеры Евросоюза все еще недовольны победой правящей в Грузии партии на парламентских выборах. Если режим в Армении они считают проевропейским, то в Грузии - пророссийским.

Если Армению хвалят сами лидеры ЕС, то лидеру Грузии приходится напоминать Старому свету о значении своей страны. "Мы соединяем семь стран с Черным морем и, соответственно, с Западом в экономическом и торговом отношении. Естественно, мы будем активно это обсуждать. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности", – заявил Кобахидзе.

Азербайджан и ЕС

С Азербайджаном у Евросоюза, надо сказать, дела идут не совсем идеально. Если Евросовет и Еврокомиссия ведут прагматичную линию и снимают санкции с азербайджанских нефтяных танкеров, то в Европарламенте все еще сильны антиазербайджанские настроения, и их приверженцы стараются уколоть Баку политическими воззваниями при каждом удобном случае - последняя такая декларация ЕП была принята 30 апреля, непосредственно перед проведением саммита в Ереване.

Поэтому Азербайджан калибрирует свои отношения. С главами государств диалог ведется, с наднациональными институтами - не всегда. Перед самым проведением ЕПС Азербайджан разорвал отношения с Европарламентом и отказался от дальнейшего участия в его проекте "Евронест". За последние пять лет ЕП принял 14 антиазербайджанских резолюций, и этом можно квалифицировать только как саботаж мирного процесса Баку и Еревана, о чем и говорил Ильхам Алиев в видео-обращении к участникам саммита в Ереване.