Энергетика и евразийское будущее: с чем Владимир Путин летит в Астану?

Сегодня в Астану с трехдневным государственным визитом прибывает президент России Владимир Путин. Повестку этого визита для "Вестника Кавказа" раскрыл дипломат, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.

В Казахстане сегодня ожидают прибытия президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер будет находиться в Астане в течение трех дней – его визит приурочен к проведению Высшего Евразийского экономического совета 28 мая и Евразийского форума 29 мая. Предваряя оба мероприятия, состоятся двусторонние переговоры Владимира Путина с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Нынешняя поездка Владимира Путина в Казахстан имеет наивысший статус – государственный визит. Вместе с президентом в Астану прилетит масштабная правительственная делегация, включая главу МИД Сергея Лаврова, заместителя председателя правительства по внешнеэкономическому сотрудничеству Алексея Оверчука и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Запланированы к подписанию 16 двусторонних документов, центральными среди них станут совместное заявление президентов об основах дружбы и добрососедства и соглашение о строительстве АЭС в Казахстане за счет российского госкредита.

Повестка визита Владимира Путина в Астану

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал задачи, которые будут решать руководство России и Казахстана в ходе визита президента Владимира Путина в Астану.

"Во-первых, есть необходимость согласования позиций по евразийской зоне, а именно по вопросу совместной экономической ответственности в связи – эта тема будет вынесена на заседание Высшего Евразийского экономического совета. От России и Казахстана здесь многое зависит. В последнее время были определенные шероховатости и сложности, и важно дать новый импульс работе ЕАЭС, более детально определить взаимные обязательства", - прежде всего сказал он.

"В частности, это связано с задачей выработки общей линии в отношении Армении, чьи планы интегрироваться в Евросоюз стали новым элементом в развитии взаимодействия стран-участниц Евразийского экономического союза. Мы свою позицию высказали, но теперь надо в коллективном формате растолковать армянским коллегам, как именно евроинтеграция будет сказываться на членстве Армении в ЕАЭС", - пояснил Андрей Бакланов.

"Вторая обширная тема для обсуждения Владимиром Путиным с Касым-Жомартом Токаевым – это экономическое взаимодействие двух стран и их координация в связи с резким изменением положения дел на мировом энергетическом рынке после блокады Ормузского пролива. Я думаю, что энергетика займет ведущее место в диалоге президентов. В том числе будут согласовываться практические вопросы, связанные со строительством первой атомной электростанции в Казахстане", - продолжил дипломат.

"Необходимо в целом разобраться в происходящих глобальных переменах и определить план действий России и Казахстана. Соотношения между различными видами энергетических составляющих: нефть, газ, атомная энергетика, возобновляемые источники, зеленая энергия – меняются, и навязанные Западом стереотипы уже не действительны. Это создает и возможность и потребность в том, чтобы Россия и Казахстан более активно выступали совместно на международных площадках в защиту нашей линии. Американцы постепенно к нам присоединяются, а европейцы остаются в одиночестве", - обратил внимание Андрей Бакланов.

"Все актуальные вопросы в российско-казахстанских отношениях постоянно обсуждаются на двусторонних площадках, через профильные министерства и посольства, но встреча президентов в Астане – это лучший формат для того, чтобы в крупном плане обговорить свои дальнейшие действия в энергетике. Энергетика – это сердце всего экономического организма и наших стран, и мира в целом", - подчеркнул он.

Общие интересы России и Казахстана

Андрей Бакланов отметил широту взаимосвязей России и Казахстана. "У нас отлажены связи по линии регионов – порядка 40% товарооборота России и Казахстана приходится именно на взаимодействие региональных субъектов. В связи с этим регулярно проходят форумы регионального сотрудничества, причем очень-очень насыщенно. Продолжение развитие этих связей – один из общих интересов двух стран, и это неудивительно, учитывая масштабы российско-казахстанской границы", - сообщил дипломат.

"Неоднократно и Россия, и Казахстан поднимали вопрос более широкой интеграции на евразийском пространстве. Это тоже часть их общих интересов – нужно договориться о том, как она будет происходить. В наших интересах сформировать упругое и выгодное для всех нас пространство, с общими структурами. Россия и Казахстан приблизились к решению, в основном за счет строительства новых мостов евразийского пространства, но требуется согласование интеграционных планов более глобального масштаба", - указал он.

"Сейчас еще намечается новый взаимный интерес – переход евразийского взаимодействия на новый уровень, когда к нему подключатся страны соседних регионов. К примеру, к ЕАЭС проявляет повышенный интерес Пакистан. Необходимо договориться друг с другом, как на это реагировать, что говорить пакистанским коллегам. В таких вопросах по перспективам геополитического порядка нужно выступать с едиными подходами", - заключил Андрей Бакланов.