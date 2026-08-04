Что экспортировали республики Южного Кавказа: как за 10 лет сформировались три разные модели экономики?

Анастасия Жалина

Может показаться, что различия во внешней торговле Азербайджана, Армении и Грузии объясняются выбором торговых партнеров. Однако анализ официальной статистики показывает, что причина глубже. Страны отличаются не только тем, с кем торгуют, но и тем, что именно они предлагают мировому рынку.

Данные за 2015–2025 годы показывают, что за последнее десятилетие Азербайджан, Грузия и Армения сформировали три разные модели экспорта. Почему страны Южного Кавказа, находясь в одном регионе, экспортируют все более разные товары?

Азербайджан: доминирование нефтегазового сектора

За 2015–2025 годы экспорт Азербайджана вырос более чем в два раза — с 11,4 млрд до 25 млрд долларов. Однако этот рост был обусловлен прежде всего колебаниями мировых цен на нефть и газ, а не изменением структуры экспорта.

На протяжении всего десятилетия нефтегазовый сектор оставался основой внешних поставок страны. После снижения экспортной выручки в 2015–2016 годах вслед за падением мировых цен на нефть экспорт постепенно восстанавливался, достигнув исторического максимума в 2022 году — около 38 млрд долларов. Затем, по мере нормализации цен на энергоносители, объем экспорта вновь сократился до 25 млрд долларов в 2025 году.

При этом попытки диверсифицировать экспортную корзину продолжались на протяжении всего периода. Если в середине десятилетия ненефтяной экспорт составлял около 1,5 млрд долларов, то к 2025 году его объем увеличился более чем вдвое — до 3,63 млрд долларов. Наиболее заметно выросли поставки овощей и фруктов, алюминия и изделий из него, хлопка, удобрений и продукции химической промышленности.

Тем не менее этих изменений оказалось недостаточно, чтобы изменить экспортную модель страны. Даже к концу рассматриваемого периода нефтегазовый сектор обеспечивал 85,5% всего экспорта Азербайджана, сохраняя определяющую роль во внешней торговле.

Грузия: диверсифицированная модель экспорта

За 2015–2025 годы экспорт Грузии вырос более чем втрое — с 2,2 млрд до 7,3 млрд долларов. Однако главным итогом десятилетия стал не только рост объемов торговли, но и заметная диверсификация экспортной структуры.

В 2015 году крупнейшими экспортными товарами были ферросплавы, автомобили, вино и медные руды, тогда как к 2025 году первое место уверенно заняли автомобили и комплектующие с объемом экспорта почти 2,9 млрд долларов.

Одновременно увеличивались поставки и других товаров. Так, экспорт напитков за десятилетие вырос до 899 млн долларов, руд, шлака и золы — до 473 млн долларов, фруктов и орехов — до 328 млн долларов, черных металлов — до 238 млн долларов. Существенную роль также играли машины и оборудование, удобрения и фармацевтическая продукция.

В результате за десять лет Грузия сформировала наиболее диверсифицированную экспортную структуру среди стран Южного Кавказа. В отличие от Азербайджана, где экспорт по-прежнему определяли энергоресурсы, рост грузинского экспорта обеспечивался сразу несколькими секторами экономики — промышленностью, сельским хозяйством, переработкой и реэкспортом автомобилей.

Армения: новая экспортная специализация

За 2015–2025 годы экспорт Армении вырос в несколько раз. Если в 2015 году его объем составлял около 1,5 млрд долларов, то к 2024 году достиг рекордных 13,1 млрд долларов. В 2025 году экспорт сократился до 8,4 млрд долларов, однако даже после этого оставался более чем в пять раз выше уровня начала десятилетия.

За этот период существенно изменилась и структура экспорта. За десятилетие в структуре армянского экспорта существенно выросла роль драгоценных металлов и изделий из них.

По данным за 2024 год, их экспорт достиг 8,05 млрд долларов, сформировав более 60% общего объема экспорта страны.

При этом экспорт по-прежнему опирался не только на одну товарную группу. В число крупнейших экспортных категорий входили электрические машины и оборудование (1,09 млрд долларов), руды, шлак и зола (923 млн долларов), табак и табачные изделия (438 млн долларов), алкогольные и безалкогольные напитки (411 млн долларов). В 2025 году в числе основных экспортных товаров также оставались медный концентрат, молибден и ферромолибден, алюминиевая фольга, продукция пищевой промышленности, а также свежие фрукты и овощи.

Таким образом, за десятилетие Армения заметно изменила экспортную специализацию. Наряду с традиционной продукцией горнодобывающей промышленности все более значимую роль стали играть товары высокой стоимости, прежде всего драгоценные металлы и изделия из них.

Примечание. Детализированная товарная структура Армении официально опубликована по 2024 год. Для 2025 года использованы официальные итоговые показатели внешней торговли и сведения о ключевых экспортных товарных группах.

Экспорт как отражение разных экономических моделей

Сравнение трех стран показывает, что географическая близость сама по себе не определяет структуру экономики.

Азербайджан остается крупнейшим экспортером энергоресурсов, поэтому его экспорт во многом зависит от ситуации на мировом нефтегазовом рынке.

Грузия развивает более диверсифицированную экспортную модель, сочетая поставки промышленной продукции, сельскохозяйственных товаров и продукции переработки.

Армения, в свою очередь, все заметнее ориентируется на экспорт ценных товаров (прежде всего золота и драгоценностей), сохраняя при этом значительную роль промышленной продукции и добывающего сектора.

Именно эти различия во многом определяют и географию внешней торговли стран Южного Кавказа: структура экспорта во многом объясняет, какие зарубежные рынки становятся для них ключевыми.

Что показал анализ?

Несмотря на общую географию, за 2015–2025 годы Азербайджан, Армения и Грузия сформировали разные экспортные модели. Азербайджан сохранил специализацию на поставках нефти и газа. Грузия сделала ставку на диверсификацию экспорта, постепенно расширяя круг ключевых товарных групп. Армения усилила роль товаров высокой добавленной стоимости, сохранив при этом значительное место за продукцией добывающей промышленности и переработки.

Анализ внешней торговли показывает, что именно структура экспорта во многом определяет место каждой страны в международном разделении труда, а также круг ее основных торговых партнеров. Поэтому, несмотря на общую географию, Южный Кавказ сегодня представляет собой не единое экономическое пространство, а регион с тремя различными моделями экспортного развития.