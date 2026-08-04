Что экспортировали республики Южного Кавказа: как за 10 лет сформировались три разные модели экономики?

Данные за 2015–2025 годы показывают, что за последнее десятилетие Азербайджан, Грузия и Армения сформировали три разные модели экспорта. Почему страны Южного Кавказа, находясь в одном регионе, экспортируют все более разные товары?
Азербайджан: доминирование нефтегазового сектора
За 2015–2025 годы экспорт Азербайджана вырос более чем в два раза — с 11,4 млрд до 25 млрд долларов. Однако этот рост был обусловлен прежде всего колебаниями мировых цен на нефть и газ, а не изменением структуры экспорта.
На протяжении всего десятилетия нефтегазовый сектор оставался основой внешних поставок страны. После снижения экспортной выручки в 2015–2016 годах вслед за падением мировых цен на нефть экспорт постепенно восстанавливался, достигнув исторического максимума в 2022 году — около 38 млрд долларов. Затем, по мере нормализации цен на энергоносители, объем экспорта вновь сократился до 25 млрд долларов в 2025 году.
При этом попытки диверсифицировать экспортную корзину продолжались на протяжении всего периода. Если в середине десятилетия ненефтяной экспорт составлял около 1,5 млрд долларов, то к 2025 году его объем увеличился более чем вдвое — до 3,63 млрд долларов. Наиболее заметно выросли поставки овощей и фруктов, алюминия и изделий из него, хлопка, удобрений и продукции химической промышленности.
Тем не менее этих изменений оказалось недостаточно, чтобы изменить экспортную модель страны. Даже к концу рассматриваемого периода нефтегазовый сектор обеспечивал 85,5% всего экспорта Азербайджана, сохраняя определяющую роль во внешней торговле.
Грузия: диверсифицированная модель экспорта
За 2015–2025 годы экспорт Грузии вырос более чем втрое — с 2,2 млрд до 7,3 млрд долларов. Однако главным итогом десятилетия стал не только рост объемов торговли, но и заметная диверсификация экспортной структуры.
В 2015 году крупнейшими экспортными товарами были ферросплавы, автомобили, вино и медные руды, тогда как к 2025 году первое место уверенно заняли автомобили и комплектующие с объемом экспорта почти 2,9 млрд долларов.
Одновременно увеличивались поставки и других товаров. Так, экспорт напитков за десятилетие вырос до 899 млн долларов, руд, шлака и золы — до 473 млн долларов, фруктов и орехов — до 328 млн долларов, черных металлов — до 238 млн долларов. Существенную роль также играли машины и оборудование, удобрения и фармацевтическая продукция.
В результате за десять лет Грузия сформировала наиболее диверсифицированную экспортную структуру среди стран Южного Кавказа. В отличие от Азербайджана, где экспорт по-прежнему определяли энергоресурсы, рост грузинского экспорта обеспечивался сразу несколькими секторами экономики — промышленностью, сельским хозяйством, переработкой и реэкспортом автомобилей.
Армения: новая экспортная специализация
За 2015–2025 годы экспорт Армении вырос в несколько раз. Если в 2015 году его объем составлял около 1,5 млрд долларов, то к 2024 году достиг рекордных 13,1 млрд долларов. В 2025 году экспорт сократился до 8,4 млрд долларов, однако даже после этого оставался более чем в пять раз выше уровня начала десятилетия.
За этот период существенно изменилась и структура экспорта. За десятилетие в структуре армянского экспорта существенно выросла роль драгоценных металлов и изделий из них.
По данным за 2024 год, их экспорт достиг 8,05 млрд долларов, сформировав более 60% общего объема экспорта страны.
При этом экспорт по-прежнему опирался не только на одну товарную группу. В число крупнейших экспортных категорий входили электрические машины и оборудование (1,09 млрд долларов), руды, шлак и зола (923 млн долларов), табак и табачные изделия (438 млн долларов), алкогольные и безалкогольные напитки (411 млн долларов). В 2025 году в числе основных экспортных товаров также оставались медный концентрат, молибден и ферромолибден, алюминиевая фольга, продукция пищевой промышленности, а также свежие фрукты и овощи.
Таким образом, за десятилетие Армения заметно изменила экспортную специализацию. Наряду с традиционной продукцией горнодобывающей промышленности все более значимую роль стали играть товары высокой стоимости, прежде всего драгоценные металлы и изделия из них.
- Примечание. Детализированная товарная структура Армении официально опубликована по 2024 год. Для 2025 года использованы официальные итоговые показатели внешней торговли и сведения о ключевых экспортных товарных группах.
Экспорт как отражение разных экономических моделей
Сравнение трех стран показывает, что географическая близость сама по себе не определяет структуру экономики.
- Азербайджан остается крупнейшим экспортером энергоресурсов, поэтому его экспорт во многом зависит от ситуации на мировом нефтегазовом рынке.
- Грузия развивает более диверсифицированную экспортную модель, сочетая поставки промышленной продукции, сельскохозяйственных товаров и продукции переработки.
- Армения, в свою очередь, все заметнее ориентируется на экспорт ценных товаров (прежде всего золота и драгоценностей), сохраняя при этом значительную роль промышленной продукции и добывающего сектора.
Именно эти различия во многом определяют и географию внешней торговли стран Южного Кавказа: структура экспорта во многом объясняет, какие зарубежные рынки становятся для них ключевыми.
Что показал анализ?
Несмотря на общую географию, за 2015–2025 годы Азербайджан, Армения и Грузия сформировали разные экспортные модели. Азербайджан сохранил специализацию на поставках нефти и газа. Грузия сделала ставку на диверсификацию экспорта, постепенно расширяя круг ключевых товарных групп. Армения усилила роль товаров высокой добавленной стоимости, сохранив при этом значительное место за продукцией добывающей промышленности и переработки.
Анализ внешней торговли показывает, что именно структура экспорта во многом определяет место каждой страны в международном разделении труда, а также круг ее основных торговых партнеров. Поэтому, несмотря на общую географию, Южный Кавказ сегодня представляет собой не единое экономическое пространство, а регион с тремя различными моделями экспортного развития.