Баку напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что статья Конституции Армении, в которой содержатся территориальные претензии Армении к Азербайджану, а также Турции, должна быть вычеркнута из основного документа РА.

В Конституции Армении не должно быть статьи о территориальных претензиях к Азербайджану и к Турции, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что приходящие в данный момент сигналы говорят о старте процесса принятия новой Конституции в Армении.

"После того как эти территориальные претензии будут исключены из конституции, Азербайджан не видит проблем для подписания окончательного мирного договора"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что фактически в регионе уже сложилась мирная ситуация.

Изменение Конституции откроет Армении путь к региональным проектам

О перспективах изменения Конституции Армении "Вестник Кавказа" поговорил с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым.

Эксперт прежде всего отметил, что этот процесс будет сложным для правительства Никола Пашиняна.

"Оппозиционная коалиция постоянно пытается поднимать общество, обвиняя Пашиняна в якобы в предательстве, сговоре с Турцией и Азербайджаном. И Баку понимает эту сложную, щепетильную ситуацию. Но в любом случае, для Баку важно еще раз зафиксировать, напомнить армянским властям, что, кроме внутриполитической повестки, есть более серьезная повестка стратегического значения. И если Армения исключит из Конституции пункты, которые фактически оправдывают оккупацию и претензии на земли соседних государств, Турции и Азербайджана, то это на несколько этапов сблизит Армению с Азербайджаном и Турцией и укрепит ее, дав ей возможность более плотно интегрироваться в региональное пространство", – пояснил он.

"Грубо говоря, кабинету Пашиняна сейчас нужно решить, что для них важно: сиюминутная внутриполитическая ситуация, защита своих интересов, или же глобальный стратегический проект, частью которого может стать Армения? Если второе, то для этого нужно снять все препятствия в Конституции, после чего фактически начнется новый этап интеграции Армении в региональные глобальные проекты. Без нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном эти проекты не пойдут. И я думаю, что власти Армении, по всей видимости, найдут какую-то формулу, которая позволит им решить как внутриполитические вопросы, так и вопросы региональной глобальной повестки", – отметил Ризван Гусейнов.

Когда пройдет референдум по Конституции Армении?

Говоря о возможных сроках проведения конституционного референдума, эксперт напомнил, что Ереван постоянно откладывает его.

"Если раньше утверждалось, что он состоится в конце осени или конце 2026 года, то сейчас ходят разговоры о начале 2027 года", – рассказал директор Центра истории Кавказа.

"По всей видимости, для властей Армении еще неясна внутриполитическая ситуация. Они еще не разобрались со всеми политическими оппонентами. Я предполагаю, откладывание референдума во многом с этим и связано", – указал он.

Как проголосует Армения?

Эксперт также дал свой прогноз по результатам референдума.

"Думаю, что значительная часть армянского общества уже поняла, что реванш – это гиблый путь, что нужно выбирать новое будущее, а новое будущее без добрососедства, нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном нереально. Очень хочется надеяться, что армянское общество не хочет, чтобы их дети и внуки вновь воевали и погибали за чьи-то интересы", – заключил Ризван Гусейнов.