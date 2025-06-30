Вестник Кавказа

ТОП-5 ОШИБОК, которые мешают вам сбросить вес. Диетолог раскрывает правду!

В этом видео врач-кардиолог, терапевт и диетолог Алина Мустакимова https://t.me/zdorovya_kod  развенчивает самые популярные мифы о похудении!

Узнайте:

Почему есть "мало и не наедаться" — не работает, а можно есть много, наедаться и снижать вес?

Правда ли, что после шести вечера есть нельзя и что все углеводы — зло? А что насчет волшебных таблеток для похудения?

Какие пять ошибок чаще всего совершают худеющие и как их избежать, чтобы вес снижался, а не возвращался снова с плюсом?

Самое главное: как составить идеальную тарелку для снижения веса и почему она должна быть не только полезной, но и дешевой?

 

 

