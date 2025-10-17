Вестник Кавказа

Омега-3: как выбрать лучшую добавку? Вся правда о рыбьем жире и опасности статинов

Как понять, что вам не хватает Омега-3? Почему рыбий жир может быть опасен? И правда ли, что правильная добавка снижает риск внезапной смерти на 45%?

Эксперт-кардиолог Леонид Ворслов рассказывает:– Как выбрать качественную Омега-3 и не отравиться тяжёлыми металлами– Почему "жир из аптеки" не работает, а дорогой — не всегда лучше– Как Омега-3 влияет на иммунитет, мозг и даже температуру при болезни
Узнай, что такое Омега-3 индекс и как сдать анализ, не выходя из дома. Не ведитесь на маркетинг — сначала посмотрите это видео! Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь в комментариях: какой Омегой пользуетесь вы?

