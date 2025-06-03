Вестник Кавказа — Видео Мир между Россией и Украиной — когда? Опубликовано: 13:13, 6 июн 2025 (UTC+3 MSK) Мирное соглашение между Россией и Украиной, кажется стало ещё дальше, чем было до начала мирных переговоров. Почему так? Разбираемся с Алексеем Наумовым. Читайте нас в Поделиться Вконтакте Одноклассники WhatsApp Telegram Скопировать ссылку Дзен Новости Telegram 920 просмотров Видео Новости мира Новости России Общество Новости политики Россия и Украина переговоры в Стамбуле Подписывайтесь на нашу страницу "ВКонтакте"