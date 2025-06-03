Вестник Кавказа

Мир между Россией и Украиной — когда?

Мирное соглашение между Россией и Украиной, кажется стало ещё дальше, чем было до начала мирных переговоров.

 Почему так? Разбираемся с Алексеем Наумовым.

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