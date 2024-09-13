Жительница Кубани испугалась мужа и обманула полицию

Полиция Щербинского района приняла ложный вызов от женщины о краже 100 тыс рублей. Оказалось, что потерпевшая лично потратила эти деньги, а сказать мужу об этом побоялась. Теперь она может сесть в тюрьму минимум на 2 года.

Жительница Щербинского района в Краснодарском крае пришла в полицию и сообщила, что ее ограбили на 100 тыс рублей, рассказали в местном отделении МВД.

Пострадавшая поведала историю, что на улице ее схватил грабитель. Он украл деньги, банковские карты, документы и телефон. Сотрудники ведомства оперативно организовали проверку, и оказалось, что никакого вора не существовало.

На самом деле женщина потратила эти 100 тыс рублей из семейного бюджета на личные нужды, а в полицию пошла, чтобы избежать наказания мужа за растраты.

В итоге, ей грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос.