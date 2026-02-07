Жители Армении отмечают Пасхальный Сочельник

В Армении сегодня большой христианский праздник: вечер Великой Субботы или Пасхальный Сочельник, который предвещает один из главных праздников Армянской апостольской церкви - Светлое Христово Воскресение.

Сегодня все население Армении отмечает большой христианский праздник - вечер Великой Страстной Субботы, в который совершается святая Литургия Сочельника, а после нее объявляется благая весть о Светлом Христовом Воскресении.

В этот вечер заканчивается Великий пост, в связи с чем в церквях проходит литургия и церемония зажжения свечей-лампад ("Чрагалуйц"), передает Sputnik Армения.

А уже завтра с утра во всех церквях республики пройдет пасхальная служба, а верующие будут приветствовать друг друга традиционным приветствием: "Христос воскрес, воистину воскрес".

А уже вечером все семьи соберутся за большим праздничным столом, на котором будут самые изысканные блюда армянской кухни – ведь слово "Пасха", на армянском "Затик", происходит от "затум" ("азатутюн, азатвел") - это означает "свобода", "освобождение" от грехов и возвращение в лоно Господне.