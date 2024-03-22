Здравницы Кубани примут на восстановление пострадавших в «Крокусе»

Здравницы Кубани готовы принять пострадавших в результате атаки террористов посетителя "Крокуса". Об этом сообщил глава региона.

Губернатор Краснодарского края заявил о готовности всех медицинских и курортных учреждений региона принять на реабилитацию пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

«Здравницы Краснодарского края готовы принять на реабилитацию пострадавших в результате теракта. Санатории Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсе предложат свои программы восстановления. Наша общая задача сейчас окружить людей заботой и вниманием, помочь оправиться от произошедшего»

– Вениамин Кондратьев

Здравницы Кубани обеспечат не только качественное лечение, но и психологическую поддержку для пострадавших. Это позволит им почувствовать заботу и понимание в трудный период и облегчит процесс восстановления.

Также огромное значение для восстановления после травмы имеет психологическая реабилитация. Профессиональные психологи и психотерапевты в здравницах помогут пострадавшим справиться с посттравматическим стрессом.

В здравницах Краснодарского края специалисты будут учитывать особенности каждого случая, разрабатывать персонализированные программы восстановления и следить за прогрессом каждого пациента.