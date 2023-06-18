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Врио начальника управления архитектуры Махачкалы задержан за махинации

Врио начальника управления архитектуры Махачкалы задержан за махинации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правоохранители задержали врио начальника махачкалинского управления архитектуры. Его подозревают в земельных махинациях.

В Махачкале задержан врио начальника городского управления архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, Казимагомеда Мугуева задержали за земельные махинации.

"Мугуев задержан по ранее возбужденному уголовному делу. По данным следствия, он незаконно выдавал разрешение на строительство комплекса многоквартирных домов"

– рассказал представитель силовых структур.

Ранее на этой неделе источник в силовых структурах сообщил о проведении обысков в управлении имущественных и земельных отношений.

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