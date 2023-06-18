Врио начальника управления архитектуры Махачкалы задержан за махинации

Правоохранители задержали врио начальника махачкалинского управления архитектуры. Его подозревают в земельных махинациях.
В Махачкале задержан врио начальника городского управления архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, Казимагомеда Мугуева задержали за земельные махинации.
"Мугуев задержан по ранее возбужденному уголовному делу. По данным следствия, он незаконно выдавал разрешение на строительство комплекса многоквартирных домов"
– рассказал представитель силовых структур.
Ранее на этой неделе источник в силовых структурах сообщил о проведении обысков в управлении имущественных и земельных отношений.