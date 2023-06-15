Подельника экс-главы Минтуризма Ставрополья осудили за мошенничество

Подельник экс-главы Минтуризма Ставрополья проведет ближайшие несколько лет в колонии. Соответствующий приговор он получил за мошенничество в особо крупном размере.
В Ставропольском крае вынесли приговор сообщнику бывшего главы регионального министерства туризма. Об этом сообщает прокуратура Ставрополья.
Следствие установило, что в 2021 году житель Москвы вместе с сообщниками похитил бюджетные средства в размере 45,5 млн рублей, которые были выделены для подготовки к массовым мероприятиям в Ессентуках.
Уточняется, что мошенник, действуя в связке с экс-министром и другими лицами, создали все условия для того, чтобы победу одержало подконтрольное им юрлицо. После этого они создавали фиктивные документы о реализации контрактов.
Ближайшие 2,5 года житель Москвы проведет в колонии. Решение пока не вступило в законную силу.