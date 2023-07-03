Воспитательниц из Сочи осудили за издевательства над детьми

Двух воспитательниц одного из частных детских садов Сочи осудили за систематические издевательства над детьми. Также женщины лишены права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Слушание по делу проходило в Хостинском районном суде Сочи.
«53-летняя и 39-летняя бывшие воспитатели частного детского сада признаны виновными в истязании двух малолетних воспитанников и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением с ними (ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ). 53-летняя фигурантка также признана виновной в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Приговором суда женщинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца каждой, которое им надлежит отбывать в колонии общего режима»
– пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю
Уточняется, что подсудимые были взяты под стражу в зале суда.