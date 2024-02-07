Власти Дагестана оградят канал Октябрьской революции

Глава Дагестана поручил установить ограждение вдоль канала Октябрьской революции. Он также призвал увеличить количество социальной рекламы на улицах.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поручил установить ограждение на опасных участках вдоль канала Октябрьской революции. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам.

Глава региона напомнил, что дорога вдоль канала строилась в технических целях, а земельные участки, на которых должна была строиться дорога, незаконно распродали под частные строения. Поэтому техническая дорога стала дорого общего пользования, при этом никто не застрахован от несчастных случаев.

Кроме того, Меликов призвал увеличить на улицах города число социальной рекламы, призывающей соблюдать правила дорожного движения. По его словам, это может положительно сказаться на ситуации.