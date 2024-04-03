Вестник Кавказа

В Тбилиси начались уличные протесты против закона об иноагентах

В Тбилиси начались уличные протесты против закона об иноагентах
© Фото: commons.wikimedia/AFGE
Оппозиционные силы Грузии организовали акции протеста против принятия закона об иноагента. Митинги проходят у стен парламента и городского суда.

Граждане Грузии вышли на акции протеста против принятия закона об иноагентах, который власти республики вынесли на рассмотрение в парламенте.

Сообщается, что сейчас акции проходят в столице республики у здания парламента.

“Мы знаем, что сегодня законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента. Поэтому люди собрались, чтобы опротестовать его, выразить свою позицию против закона<…>Наш путь – в Европу! Принятием этого закона нам будет перекрыт европейский путь”

– один из участников митинга

Также у здания городского суда собрался митинг в поддержку Лазаре Григориадис, который был арестован в прошлом году во время акции против принятия закона об иногентах. Тогда он напал на полицейского, из-за чего ему грозит лишение свободы сроком на 11 лет.

Акции протеста были организованы через социальные сети оппозиционными силами Грузии. Сейчас на территории парламента дежурят полицейские и не пропускают в здание даже аккредитованных журналистов.

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