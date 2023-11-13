В Сочи отменят две вечерние электрички

Электричек между Лоо и Имеретинским курортом в Сочи станет меньше. С декабря отменяются два пригородных электропоезда в вечерние часы.

С начала зимы расписание пригородных поездов в Сочи изменится - две электрички будут отменены.

С 1 декабря на курорте станет меньше электричек на маршруте Лоо – Имеретинский курорт – Лоо. Планируется убрать из расписания электропоезда, отправлением в 20.07 от станции Имеретинский курорт, а также в 22.00 от станции Лоо, информирует «Кубань Экспресс-Пригород».