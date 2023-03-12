Россия из окна поезда: 5 самых живописных маршрутов

Железнодорожные маршруты, с которых открываются красивейшие виды, назвали в сервисе «Яндекс.Путешествия».
Первое место получил БАМ. Двигаясь по Байкало-Амурской магистрали в сторону Тихого океана, можно увидеть горы, тайгу, амурскую равнину, сибирские реки, Байкал, живописные населенные пункты.
Также в список попали:
- Кругобайкальская железная дорога, часть Транссибирской магистрали,
- Кудемская узкоколейка в Архангельской области,
- узкоколейка в Гуамском ущелье, Краснодарский край,
- маршрут "Жемчужина Кавказа".
Туристический поезд от поселка Гуамка до станции "Урочище Монахово" всего за 2 км успевает впечатлить скалами, горными реками, пышной природой.
Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" выходит из Москвы, за неделю он позволяет увидеть многие регионы России, города Волгоград, Кисловодск, Грозный, Махачкала, а также Каспийское море. Поезд в основном двигается в ночное время, а днем путешественники имеют время на осмотр достопримечательностей.