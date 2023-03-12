Вестник Кавказа

Россия из окна поезда: 5 самых живописных маршрутов

Россия из окна поезда: 5 самых живописных маршрутов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названы самые интересные железнодорожные направления России для путешественников. В топ попал круизный маршрут "Жемчужины Кавказа".

Железнодорожные маршруты, с которых открываются красивейшие виды, назвали в сервисе «Яндекс.Путешествия».

Первое место получил БАМ. Двигаясь по Байкало-Амурской магистрали в сторону Тихого океана, можно увидеть горы, тайгу, амурскую равнину, сибирские реки, Байкал, живописные населенные пункты.

Также в список попали:

  • Кругобайкальская железная дорога, часть Транссибирской магистрали,
  • Кудемская узкоколейка в Архангельской области,
  • узкоколейка в Гуамском ущелье, Краснодарский край,
  • маршрут "Жемчужина Кавказа".

Туристический поезд от поселка Гуамка до станции "Урочище Монахово" всего за 2 км успевает впечатлить скалами, горными реками, пышной природой.

Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" выходит из Москвы, за неделю он позволяет увидеть многие регионы России, города Волгоград, Кисловодск, Грозный, Махачкала, а также Каспийское море. Поезд в основном двигается в ночное время, а днем путешественники имеют время на осмотр достопримечательностей.

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