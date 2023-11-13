Вестник Кавказа

В Северной Осетии мужчина выжил после падения с 30-метровой высоты

В Северной Осетии мужчина выжил после падения с 30-метровой высоты
© Фото: пресс-служба МЧС РФ
В Северной Осетии 28-летний работник ГЭС упал на камни с 30-метровой высоты. Спасатели помогли пострадавшему и передали его врачам.

В Кобанском ущелье Северной Осетии работник ГЭС поскользнулся при работах в водоотводном канале и упал с 30-метровой высоты, пишет пресс-служба МЧС России.

Как заявили в ведомстве, 28-летний мужчина приземлился на камни. Спасать пострадавшего отправился наряд специалистов МЧС РФ из пяти человек и одной единицы техники.

Отмечается, что спасатели обнаружили упавшего на камни работника и оказали ему первую помощь. Затем мужчину передали врачам, сейчас он находится во владикавказской больнице, добавили в пресс-службе.

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