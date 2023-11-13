В Северной Осетии "Мерседес" врезался в лошадь, четверо погибли

Автоавария с участием "Мерседеса" и лошади произошла в Северной Осетии. Жертвами стали четверо человек, еще один получил ранения.

На 32 км трассы Владикавказ-Алагир в Северной Осетии столкнулись "Мерседес" и лошадь, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, владелец иномарки 1948 года рождения столкнулся с животным и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль "Лада Гранта".

В результате жертвами трагедии стали четверо человек, все они в момент аварии находились внутри "Гранты". Хозяин "Мерседеса" получил ранения и был доставлен в столичную больницу.

Стоит добавить, что в ликвидации последствий ДТП участвовали 15 спасателей и 4 техники.