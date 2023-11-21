В села Ставрополья придут деньги

Более 650 млн будет выделено для развития сельских территорий Ставропольского края, анонсировали в региональном Минсельхозе.
«В 2024 году финансирование программы „Комплексное развитие сельских территорий“ будет увеличено более чем на треть. На благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, а также на реконструкцию социальных объектов на селе из двух уровней бюджета будет выделено более 650 миллионов рублей»
– пресс-служба краевого Минсельхоза.
В ведомстве отметили, что благодаря выделенным ранее средствам, в этом году в населенных пунктах региона строятся новые школы и детские площадки, ведется ремонт дорог. Кроме того, средства направляются на улучшение жилищных условия жителей Ставрополья.