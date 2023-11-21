В космос отправят уникальный ставропольский спутник

В текущем месяце на околоземную орбиту будет выведен уникальный космический спутник "Стилсат", собранный на Ставрополье – он способен делать снимки с разрешением от полуметра.

Ставропольский край начал производство уникальных космических спутников, рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба Кремля.

Наладила производство изделий для космоса ставропольская компания "Стилсофт", специализирующаяся на производстве охранных систем. Совместно со специалистами из КНР они разработали и собрали аппарат "Стилсат" – спутник, способный фотографировать земные объекты с разрешением до 0,5 метра. Это первый в России спутник с таким качеством фотографий, его выведут на орбиту уже в декабре, передает "АиФ-Ставрополье".

Порядка 95% комплектующих нового спутника – отечественные, до 2025 года их производство поставят на поток, и ставропольское предприятие изготовит семь таких аппаратов.

Ставропольская компания уже сотрудничает ФСБ, с Минобороны России, а часть своей продукции отправляет в страны Юго-Восточной Азии.