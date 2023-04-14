В Крыму «заминировали» школы

Крымским правоохранителям поступили сообщения о том, что якобы в школах региона заложены взрывные устройства. По факту ведутся проверки. Напомним, что ранее ни одна из подобных угроз не подтверждалась.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о том, что школы республики проверяют из-за сообщений о минировании.
По его словам, соответствующие сообщения поступили утром в пятницу.
«В 8:10 мск по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности» – сказал он.
Крючков подчеркнул, что почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что эта угроза – провокация украинских спецслужб.