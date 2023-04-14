В Крыму «заминировали» школы

Опубликовано: 10:03, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымским правоохранителям поступили сообщения о том, что якобы в школах региона заложены взрывные устройства. По факту ведутся проверки. Напомним, что ранее ни одна из подобных угроз не подтверждалась.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил о том, что школы республики проверяют из-за сообщений о минировании.

По его словам, соответствующие сообщения поступили утром в пятницу.

«В 8:10 мск по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности» – сказал он.

Крючков подчеркнул, что почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что эта угроза – провокация украинских спецслужб.