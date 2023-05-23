В Кабардино-Балкарии потратят свыше 5 млрд рублей на обновление дорог

Опубликовано: 23:57, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР в этом году направят на обновление дорог свыше 5 млрд рублей. На эти деньги приведут в порядок 160 км дорожных покрытий.

В нынешнем году в Кабардино-Балкарии потратят на ремонт дорог свыше 5,1 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале главы КБР.

По словам Казбека Кокова, на эти деньги приведут в порядок более 160 км автодорог регионального и местного значения.

Он также сообщил, что на 2024 год запланирован ремонт 100 участков дорог, общая протяженность которых превышает 164 км.

Глава КБР подчеркнул, что дорожные работы будут проведены во всех муниципалитетах региона.