В городах Азербайджана проходит марш Победы

Сегодня на улицы городов Азербайджана вышли военные оркестры и колонны военнослужащих – победным маршем они проходят по улицам и площадям, исполняя патриотические марши, их встречают восторженные горожане.

Военнослужащие Бакинского гарнизона сегодня утром вышли на марш Победы, который проходит по главным улицам азербайджанской столицы в сопровождении военных оркестров и посвящен пятой годовщине Дня Победы в Отечественной войне.

Шествия военных встречают жители столицы, которые скандируют лозунги: "С Победой, Азербайджан!", "Карабах - это Азербайджан!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!", передает АЗЕРТАДЖ.

Марш проходит из парка Газанфара Мусабекова, по улице Абдуррагим бека Хагвердиева и проспекту Гусейна Джавида, по Парламентскому проспекту до Аллеи шехидов, от комплекса "Пламенные башни" до памятника "Бахрам Гур", от спортивно-развлекательного центра "Олимпик Стар" до проспекта Нефтяников.

Такие же марши, согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, проходят на центральных улицах, проспектах и площадях многих городов – так, в Сумгаите подразделения армии Азербайджана маршируют по Приморскому бульвару.

В Нахичевани военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и курсанты Военного лицея имени Гейдара Алиева маршируют от пересечения улиц Дильгама Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до Парка Победы.

В Ханкенди он стартовал с центральной площади и пройдет по центральным улицам города до площади Победы.

в Шуше марш военнослужащих начался с Площади флага и прошел до Шушинской крепости.

В Лачине - по центральному проспекту города до Площади флага.