В центре Еревана устроили массовую драку почти 20 человек

В армянской столице произошел конфликт между 21-летним и 16-летним парнями, переросший в разборку почти 20 человек. По данному факту ведется расследование.

В центре Еревана произошла массовая драка с участием 19 человек. Об этом рассказали в МВД Армении.

Было установлено, что 27 ноября 21-летний молодой человек и 8 его друзей встретились в одном из столичных парков с 16-летним парнем и 9 его товарищами.

Между молодым человеком и юношей произошла ссора, в ходе которой первый нанес второму удар острым предметом. После этого друзья потерпевшего атаковали оппонентов камнями.

В результате инцидента 21-летнего парня доставили в полицию. Ведется расследование.