Три преступления, навсегда изменившие Армению

Трагические происшествия и громкие преступления способны переменить понятия и принципы общественной безопасности. В Армении уровень криминала никогда не был низким, однако три случая из жизни республики навсегда отпечатались в сознании современных армян.

Ограбление Госбанка Армянской ССР. (Раскрыто, организатор и исполнитель расстреляны)

5 августа 1977 года из главного хранилища Госбанка Армянской ССР было похищено полтора миллиона советских рублей.

Кто украл деньги из Госбанка?

Инициатором ограбления стал Николай Калачян, который на момент преступления имел богатый криминальный опыт. Будучи беспризорником, он продавал наркотические средства, промышлял мелкими кражами. Его сообщник – двоюродный брат Феликс Калачян был полной противоположностью Николая: семьянин, работал на предприятии, занимался спортом. Объединяли столь разных родственников лишь финансовые проблемы. Феликсу катастрофически не хватало средств для того чтобы поднять двоих детей, а у рецидивиста Николая своих денег почти никогда не было.

Как украли деньги?

Для начала криминальному тандему предстояло набить руку на более мелких преступлениях. "День Х" был назначен на 5 августа 1977 года. Осуществить кражу предстояло Феликсу, поскольку за несколько дней до ограбления Николай попал в ДТП. В назначенный день Феликс вооружившись молотком, монтировкой, ручной дрелью, зонтом и парой бутылок воды, прибыл к жилому дому, стена которого примыкала к хранилищу госбанка. По наводке сотрудника банка Калачян поднялся на второй этаж дома в надежде пробить отверстие в смежной стене, чтобы проникнуть в слабо охраняемое помещение. Однако стена оказалось слишком прочной. Тогда Феликс забрался на крышу дома, где заметил, что в комнате отдыха, которая разолгалось этажом выше хранилища, делают ремонт и окно комнаты открыто. Совершив смертельно опасный прыжок, Феликс оказался в здании банка, где сумел пробить отверстие в полу комнаты, проникнуть в хранилище и украсть деньги. Прихваченный им зонтик помог предотвратить шумное падение осколков половых перекрытий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как раскрыли ограбление?

Правосудие настигло братьев в Москве, куда они поехали сбывать украденные деньги, опасаясь, что серия и номер банкнот известны во всех отделениях банков АрмССР. Прокол случился во время одного из эпизодов сбыта награбленного, благодаря чему сыщикам удалось выйти на след Калачянов. Приговор суда был жестким, за "кражу века" братьев приговорили к расстрелу. Любые особо охраняемые здания Армении с тех пор не примыкают ни к каким сторонним постройкам, а их помещения контролируются средствами видеонаблюдения.

Теракт в армянском парламенте. (Раскрыто, исполнители пожизненно осуждены, заказчики не установлены)

27 октября 1999 года в здание Национального собрания Армении ворвались террористы, убившие 8 и ранившие более 30 человек.

Кто напал на Национальное Собрание Армении?

Террористическую группу из пяти человек возглавлял политический активист, член националистической АРФД "Дашнакцутюн", бывший журналист Наири Унанян. За несколько лет до описываемых событий он жил за пределами Армении. Информация о деятельности остальных участников террористического акта не публиковались в армянских СМИ. Известно лишь, что трое из пяти приходились друг другу родственниками, а еще двое были друзьями семейной ячейки террористов.

Как расстреливали Национальное Собрание Армении?

Днем 27 октября во время очередной сессии парламента в зал заседаний ворвалась группа из пяти человек. В ходе словесной перепалки между лидером террористов и тогдашним премьером республики Вазгеном Саркисяном. Унанян открыл огонь, в результате чего первыми погибли Саркисян и спикер НС Армении Карен Демирчян, в прошлом первый секретарь ЦК АрмССР. От беспорядочной стрельбы погибли еще несколько депутатов, многие были ранены. Вечером 28 октября после непродолжительных переговоров террористы сдались правоохранительным органам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто заказал расстрел армянского парламента?

В политическом характере убийства никто не сомневался, поскольку убитые Саркисян и Демирчян были одними из ключевых политиков постсоветской Армении и составляли оппозиционное крыло тогдашней партии власти, которую возглавляли деятели карабахского клана.

Подчеркнуто триумфальное участие в переговорах президента Кочаряна, ставшего главным бенефициаром преступления, лишь подтверждало политический мотив убийств. Однако следствию так и не удалось выйти на реальных заказчиков убийства, как и ответить на вопрос, каким образом пять откровенно неопытных и нелепых террористов, с оружием в руках, без внятных требований, смогли пройти через многочисленную охрану и проникнуть в главный зал заседания парламента. Возникал также вопрос, почему решившись на столь дерзкое преступление, пятерка преступников стремительно сложила оружие и сдалась на милость ереванской милиции.

Суд был не менее стремительным, Унанян и его сообщники были приговорены к пожизненному заключению. В СМИ вскоре о них забыли. Мотив преступления так и остался размытым. Из текста обвинительного заключения, можно было предположить, что Унанян и его сообщники действовали по личной инициативе и были откровенно слабоумными. Армянская общественность сделала для себя один вывод, что для постсоветской Армении понятие политический плюрализм не более чем иллюзия, а пришедшие к власти националисты не отдадут ее без крови.

Убийство семьи Аветисян (Раскрыто, преступник пожизненно осужден)

12 января 2015 года в Гюмри были убиты семь членов одной семьи, в том числе шестимесячный младенец.

Кто убил семью Аветисян?

Убийство было совершено военнослужащим 102-й российской базы Валерием Пермяковым, самовольно покинувшим расположение военной части. Следствие установило, что Пермяков намеревался пересечь армяно-турецкую границу, прихватив с собой оружие, выданное ему для несения караульной службы. Однако по непонятным причинам он решил зайти в дом Аветисянов, где и расстрелял всех членов семьи. В ночь на 13 января он был задержан военнослужащими Пограничного управления ФСБ России в Армении при попытке пересечения армяно-турецкой границы близ села Баяндур.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обстоятельства следствия

Следствие по делу Пермякова велось в закрытом режиме, он вызвало широкий общественный резонанс. Злые языки предположили, что судебный процесс проходил в гарнизонном военном суде для того, чтобы скрыть реальный мотив преступления. Позже Пермяков был эпатирован в Россию для отбывания пожизненного срока. По версии следствия, Пермяков проник в дом Аветисянов с целью разбоя, после чего открыл огонь по членам семьи, так как был обнаружен проснувшимся членом семьи. Переодевшись в гражданское, Пермяков попытался пересечь границу, но был замечен пограничниками.

Высказывались версии о заказном характере убийства, однако никто не смог связать кого-либо из семьи Аветисянов с криминалом или с военной базой. Сторона защиты Пермякова утверждала, что солдат страдал олигофренией. Так или иначе, привычный образ жизни Гюмри и прочих армянских городов (особенно провинциальных), жители которых не привыкли запирать окна и двери домов на семь замков, изменился.