В "Ахмате" рассказали о планах по усилению команды

В грозненском футбольном клубе "Ахмат" рассказали, как проводят трансферную политику в условиях санкций.
По словам спортивного директора и советника президента грозненцев, в первую очередь они обращают внимание на свободных агентов, передает "РБ Спорт".
"Конечно, стало сложнее, но мы пытаемся находить выход из ситуации. Больше ориентируемся на тех, кого можно взять в аренду, на свободные трансферы, потому что платить мы не можем"
– Руслан Газаев
Он подчеркнул, что в клубе уже адаптировались к новым условиям.
"Ничего, уже четвертый год так – мы привыкли к этому, но безвыходных ситуаций не бывает"
– спортивный директор "Ахмата"
Напомним, в 2020 году Минфин Соединенных Штатов внес в санкционные списки главу Чечни Рамзана Кадырова и его активы, в том числе "Ахмат".
Турнирная таблица
После 18 туров "Ахмат" занимает 13-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды 17 очков.