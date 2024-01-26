В "Ахмате" рассказали о планах по усилению команды

В ФК "Ахмат" поведали о комплектовании команды в условиях санкций. Приоритет руководство грозненцев отдает свободным агентам.

В грозненском футбольном клубе "Ахмат" рассказали, как проводят трансферную политику в условиях санкций.

По словам спортивного директора и советника президента грозненцев, в первую очередь они обращают внимание на свободных агентов, передает "РБ Спорт".

"Конечно, стало сложнее, но мы пытаемся находить выход из ситуации. Больше ориентируемся на тех, кого можно взять в аренду, на свободные трансферы, потому что платить мы не можем"

– Руслан Газаев

Он подчеркнул, что в клубе уже адаптировались к новым условиям.

"Ничего, уже четвертый год так – мы привыкли к этому, но безвыходных ситуаций не бывает"

– спортивный директор "Ахмата"

Напомним, в 2020 году Минфин Соединенных Штатов внес в санкционные списки главу Чечни Рамзана Кадырова и его активы, в том числе "Ахмат".

Турнирная таблица

После 18 туров "Ахмат" занимает 13-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды 17 очков.