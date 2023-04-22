Опубликовано: 19:48, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира в Баку. Результат спортсменок составил 65,750 балла.

Азербайджанская команда в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

Их результат за два упражнения (программа с пятью обручами и композиция с тремя лентами и двумя мячами) составил 65,750 балла.

В составе азербайджанской команды – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На первом месте гимнастки из Китая с результатов в 70,500 балла, на втором месте – израильская команда (67,500 балла).

Соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике, проходящие в Национальной арене гимнастики в Баку продлятся до 23 апреля.