Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира в Баку. Результат спортсменок составил 65,750 балла.
Азербайджанская команда в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.
Их результат за два упражнения (программа с пятью обручами и композиция с тремя лентами и двумя мячами) составил 65,750 балла.
В составе азербайджанской команды – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
На первом месте гимнастки из Китая с результатов в 70,500 балла, на втором месте – израильская команда (67,500 балла).
Соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике, проходящие в Национальной арене гимнастики в Баку продлятся до 23 апреля.