Тройное ДТП в Адыгее унесло три жизни

На трассе при подъезде к адыгской станице Ханской сегодня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погибли трое человек.

Три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей в Адыгее, сообщает в своем Telegram-канале МВД по Адыгее.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина – оба жители Краснодарского края, и 27-летний житель Республики Адыгея"

- МВД по Адыгее

Авария произошла на 10 километре участка федеральной трассы "Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск": известно, что водитель автомобиля "Лада приора", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу где и столкнулся с "ВАЗ 2106".

Сейчас движение на этом участке дороги частично перекрыто, на месте аварии работают медики и следователи.