Два человека разбились в ДТП в КЧР

Смертельное ДТП произошло сегодня в Карачаево-Черкесии. Уже известна причина автокатастрофы.

Две жизни унесла авария в Карачаево-Черкесской Республике. Видео с места трагедии опубликовало МВД по КЧР.

Дорожный инцидент произошел примерно в 16:30 на трассе Майкоп-Карачаевск. Его участниками оказались три автомобиля.

Предварительно установлено, что водитель Geely грубо нарушил правила: он вывел автомобиль на встречную полосу. Там его иномарка врезалась в "Приору" и Ford.

От полученных травм виновник ДТП и водитель российского автомобиля умерли на месте аварии. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.