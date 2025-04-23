Вестник Кавказа

Трамп не собирается идти на третий срок

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Дональд Трамп не намерен пытаться избираться на новый срок, который станет для него уже третьим. Ранее глава американского государства допускал возможность такого развития событий.

Американский президент Дональд Трамп не планирует оставаться во главе государства дольше, чем на протяжении двух сроков. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News.

Трамп пояснил, что пробудет на посту президента на протяжении в общей сложности восьми лет, то есть два срока. Он признался, что всегда расценивал это как очень значимое событие.

Глава государства признал, что его соратники постоянно просят его попробовать стать президентом в третий раз. Он упомянул и о продающихся бейсболках с надписью "Трамп 2028".

"Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу"

– Трамп

Напомним, первый срок Трампа пришелся на 2017-2021 годы, второй стартовал в январе 2025 и продлится по январь 2029 года. Очередные выборы президента состоятся в 2028 году.

Согласно Конституции США, а точнее принятой в 1951 году поправке, человек может быть избран главой государства только два раза. Однако сам Трамп уже упоминал, что может выдвинуться на третий срок. По данным СМИ, он давал Минюсту поручение проверить, насколько будет законен такой шаг.

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