Трамп обвинил Байдена в падении экономики США

Президент США Трамп обвинил своего предшественника Байдена в спаде экономики в 2025 году. С его слов, введенные им тарифы скоро начнут действовать и приведут к процветанию.

Спад американской экономики в начале 2025 года связан с действиями предыдущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом, заявил текущий президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что введенные им таможенные пошлины в итоге приведут к процветанию экономики США.

"Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я вступил в должность только 20 января. Тарифы скоро начнут действовать, а компании в рекордном количестве начинают переезжать в США"

- Дональд Трамп

С его слов, США будут процветать, однако для этого сначала необходимо избавиться от наследия Джо Байдена. Дональд Трамп также попросил американцев "быть терпеливее".

Напомним, что Дональд Трамп объявил о введение таможенных пошлин для 185 стран 2 апреля. После этого его рейтинг упал до рекордных 42%, по данным службы Ipsos. По мнению опрошенных, Вашингтон начал терять авторитет на международной арене.