Тегеран принял заседание Специального комитета по делам Каспия

В столице Ирана под председательством заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам и специального представителя Ирана по Каспийскому морю Казема Гариба Абади сегодня прошло первое заседание Специального комитета по делам Каспийского моря.
В нем приняли участие высокопоставленные представители всех заинтересованных исполнительных органов страны, которые рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества прикаспийских государств, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Представители исполнительных органов страны в ходе заседания Комитета отчитались о проделанной работе, своих планах на будущее и актуальных проблемах в Каспийском регионе.
Одной из главных тем встречи стала подготовка к VII саммиту глав прикаспийских государств, который пройдет в Иране в августе следующего года. Также члены комитета обсудили предстоящее совещание губернаторов прикаспийских провинций стран-участниц, которое пройдет в ноябре в иранском Реште.
Зашел разговор о статусе Каспийского моря: участники встречи оценили последние обновления, касающиеся правового режима водоема, а также вопросы экологии и выполнения положений Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.