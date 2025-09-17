Тегеран принял заседание Специального комитета по делам Каспия

В столице Ирана сегодня состоялось первое заседание Специального комитета по делам Каспийского моря, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества прикаспийских государств и подготовку к VII Каспийскому саммиту.

В столице Ирана под председательством заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам и специального представителя Ирана по Каспийскому морю Казема Гариба Абади сегодня прошло первое заседание Специального комитета по делам Каспийского моря.

В нем приняли участие высокопоставленные представители всех заинтересованных исполнительных органов страны, которые рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества прикаспийских государств, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Представители исполнительных органов страны в ходе заседания Комитета отчитались о проделанной работе, своих планах на будущее и актуальных проблемах в Каспийском регионе.

Одной из главных тем встречи стала подготовка к VII саммиту глав прикаспийских государств, который пройдет в Иране в августе следующего года. Также члены комитета обсудили предстоящее совещание губернаторов прикаспийских провинций стран-участниц, которое пройдет в ноябре в иранском Реште.

Зашел разговор о статусе Каспийского моря: участники встречи оценили последние обновления, касающиеся правового режима водоема, а также вопросы экологии и выполнения положений Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.