Сын Трампа допустил участие в будущей президентской гонке

Участие в будущих президентских выборах допустил сын текущего главы Белого дома Дональд Трамп-младший, отметив свое призвание к этому.

Старший сын президент США Дональд Трамп-младший допустил, что в будущем может принять участие в президентской гонке. Его ответ на вопрос о том, готов ли он "перехватить эстафету" после отца, передало агентство Reuters.

"Итак, ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Вы знаете, призвание есть. Я всегда буду очень активным сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию"

- Дональд Трамп-младший

Напомним, что сейчас Трамп-младший – партнер в инвестиционной компании 1789 Capital и исполнительный вице-президент Trump Organization. В этом году ему исполнится 48 лет.

Ранее журналисты интересовались, готов ли сам Дональд Трамп баллотироваться на третий срок президента США. Он заявил, что подумает над этим, так как многие его сторонники советуют ему еще раз принять участие в выборах.