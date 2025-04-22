Пойдет ли Трамп на третий срок?

В Катаре президент США Дональд Трамп заявил, что может подумать над перебиранием на пост главы Белого дома в третий раз. С его слов, многие люди советуют ему это.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над очередным баллотированием на пост главы государства в 2028 году, так как многие просят его об этом.

"Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно"

- Дональд Трамп

Выступая на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, он в шутливой форме предложил лозунг предполагаемой предвыборной кампании: "Трамп-2028: сведем левых с ума".

Ранее Дональд Трамп заверил журналистов, что не планирует оставаться президентом США дольше, чем на протяжении двух сроков. В ответ на вопрос о преемниках он назвал имена вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Стоит отметить, что согласно принятой в 1951 году поправке в Конституции США, гражданин может быть избран главой государства только два раза.