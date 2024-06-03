Ставрополье выберет нового главу края в сентябре

В сентябре на Ставрополье пройдут выборы губернатора региона. Решение было принято на внеочередном заседании думы. Там же сказали, что день завершения срока и день выборов выпадают на второе воскресенье этого года.

Выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября текущего года, передает пресс-служба региональной думы.

Решение о проведении выборов краевого главы было принято в ходе внеочередного заседания.

Руководитель парламента Николай Великдань отметил, что день завершения губернаторского срока и день выборов выпадают на второе воскресенье сентября.