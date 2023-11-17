Ставрополье привлечет более 700 млрд рублей

Ставропольский край перейдет на новый этап развития благодаря реализации ряда прорывных проектов, которые обещают принести региону более 700 млрд рублей. Эти инвестиции позволят не только ускорить экономическое развитие края, но и создать новые рабочие места, повысить уровень жизни местных жителей и обеспечить устойчивый рост региона.
«Работа продолжается. На днях запустили в Невинномысске первую очередь складского комплекса одной из крупных компаний интернет-торговли. В перспективе в городе разместят свои склады еще несколько участников этого рынка»
– Владимир Владимиров
По его словам, одним из главных – будет направление развития инфраструктурных проектов, что улучшит транспортную доступность края и создаст благоприятные условия для развития бизнеса.
Развитие альтернативных источников энергии, строительство очистных сооружений, внедрение современных технологий – все это позволит сделать экологию края более чистой и безопасной для жителей. Прорывные проекты в области энергетики и экологии не только сделают Ставрополь более устойчивым к изменениям климата, но и создадут новые возможности для развития экологически чистых отраслей экономики.
Внедрение современных цифровых технологий во всех сферах жизни – это необходимость современного мира, отметил глава региона. Прорывные проекты в области цифровизации позволят улучшить качество государственных услуг, сделать бизнес процессы более эффективными и обеспечат максимальное удобство для жителей региона.