Владимиров заложил в Антраците яблоневый сад

В скором времени в луганском городе Антрацит вырастут три школьных губернаторских яблоневых сада – их заложил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в луганский город Антрацит, в пришкольном саде которого он заложил большой яблоневый сад, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

"Создавать сад - это всегда особое чувство: осознаешь, что это делается для жизни, на многие десятилетия вперед. Мы воспитывались трудом, и важно, чтобы дети тоже учились созидать"

- Владимир Владимиров

Саженцы делегация из Ставрополья привезла с собой – всего у школы №19 она высадила около 500 яблонь, главе Ставрополья помогали педагоги школы и ее и ученики, передает "АиФ-Ставрополье".

"Зеленая" миссия этим не закончилась – сады ставропольцы и местные жители посадили еще у двух школ, всего в городе было высажено 1,5 тыс яблонь, которые были выращены на ставропольской земле в крупнейшем в России питомнике.

Сады вырастут быстро – в них будут расти не простые, а суперинтенсивные яблони, урожай у которых в 3-4 раза больше, чем у обычных, а значит, каждый из школьных садов

будет давать каждый год от 5 до 8 т яблок.