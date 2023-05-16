Ставрополье - один из лидеров по производству шерсти

Губернатор Ставрополья сообщил, что его регион оказался одним из лидеров по производству шерсти в стране. По его словам, продукция пользуется спросом в Подмосковье, КЧР и даже в Китае.

Ставропольский глава Владимир Владимир сообщил о вхождении его региона в тройку лидеров российских субъектов по производству шерстяного производства.

Он отметил, что Ставрополье получает порядка 600 т тонкорунной овечьей шерсти в год. По его словам, продукция пользуется спросом в Подмосковье, Нижегородской области, КЧР, а также в Индии и Китае.

Владимиров подчеркнул, что в 2023 году краевое руководство увеличило объем субсидий в отрасль на 3%, что помогло предприятиям компенсировать в среднем до 40% затрат.

В заключение губернатор добавил, что сегодня овцеводство обретает популярность в восточной части Ставрополья.