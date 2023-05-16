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Дагестан будет кормить Россию и Ближний Восток своей бараниной

Дагестан будет кормить Россию и Ближний Восток своей бараниной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году Дагестан намерен экспортировать свою баранину на Ближний Восток. Сегодня дагестанская продукция востребована не только в России, но и в разных странах мира.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о готовности республики нарастить производство баранины в 2023 году. По его словам, регион произведет порядка 40 тыс т мяса.

Он сообщил, что сегодня дагестанская баранина имеет высокий спрос в России. По его словам, Дагестан будет кормить страну своей продукцией.

Говоря о продажах за рубеж, Абдулмуслимов рассказал о заинтересованности ряда стран Ближнего Востока и Арабского мира в импорте дагестанской баранины.

Также глава правительства отметил, что в текущем году производство баранины в Дагестане вырастет минимум на 7%, а в целом республика показывает благоприятную динамику в животноводстве.

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