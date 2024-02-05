Ставрополье и КБР объединит природный заказник

Поправить здоровье и насладиться горными ландшафтами можно на территории заказника, который в ближайшее время появится на Ставрополья и КБР. Площадь особо охраняемой природной территории превысит тысячу гектаров.
«Заказник расположится на базе двух действующих государственных природных заказников регионального значения – „Озеро Тамбукан“ в Ставропольском крае и „Тамбуканский“ в Кабардино-Балкарской Республике»
– пресс-служба правительства РФ
Цель создания природной зоны – сохранить местную флору и фауна, а также придать дополнительный импульс к развитию лечебного туризма.
Отметим, что на дне озера залегают тонны лечебной грязи, которая уже многие годы успешно применятся как в медицинских, так и в косметологических целях. Напомним, что соответствующее постановление было подписано главой правительства РФ.