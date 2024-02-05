Ставрополье и КБР объединит природный заказник

Особо охраняемая природная зона появится на границе двух регионов – Ставрополья и Кабардино-Балкарии (КБР). Заказник получит название по имени находящегося на его территории озера – «Тамбукан».

Поправить здоровье и насладиться горными ландшафтами можно на территории заказника, который в ближайшее время появится на Ставрополья и КБР. Площадь особо охраняемой природной территории превысит тысячу гектаров.

«Заказник расположится на базе двух действующих государственных природных заказников регионального значения – „Озеро Тамбукан“ в Ставропольском крае и „Тамбуканский“ в Кабардино-Балкарской Республике»

– пресс-служба правительства РФ

Цель создания природной зоны – сохранить местную флору и фауна, а также придать дополнительный импульс к развитию лечебного туризма.

Отметим, что на дне озера залегают тонны лечебной грязи, которая уже многие годы успешно применятся как в медицинских, так и в косметологических целях. Напомним, что соответствующее постановление было подписано главой правительства РФ.