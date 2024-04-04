Вестник Кавказа

Спецназовца задержали за издевательство над экс-супругой в Грузии

Спецназовца задержали за издевательство над экс-супругой в Грузии
Мужчина систематически избивал женщину и угрожал ей убийством. Ближайшие несколько лет он может провести в заключении.

В Грузии задержан сотрудник департамента по особым заданиям МВД Грузии, подозреваемый в издевательствах над бывшей женой. Об этом пишут местные СМИ.

Следствие установило, что во время брака мужчина избивал свою жену, а после развода в течение полутора лет угрожал по телефону и в мессенджерах убить ее и ее семью.

Обвиняемый также оставил надпись с угрозами на воротах дома, в котором жила дома, и оставил рядом патрон. В октябре прошлого года, в очередной раз угрожая женщине убийством, три раза выстрелил в воздух.

За насилие и угрозы задержанному грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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